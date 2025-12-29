Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Фінішне шпаклювання: як отримати ідеально гладкі стіни?

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Фінішне шпаклювання: як отримати ідеально гладкі стіни?

Головна мета фінішного вирівнювання – створити рівну основу під оздоблення

Якісне фінішне шпаклювання – це завершальний етап підготовки стін перед фарбуванням або декоративним оздобленням. Від точності виконання робіт залежить не лише естетика приміщення, а й довговічність покриття. Щоб досягти досконалого результату, потрібно правильно вибрати шпаклівку, підготувати основу та дотримуватися технології нанесення. Детальні рекомендації можна знайти на сайті КРАЙЗЕЛЬ: https://www.kreisel.ua/trendi-ta-rishennja/akrilova-shpaklivka-perevagi-ta-zastosuvannja.

Підготовка основи та умови роботи

Перед тим як шпаклювати стіну, поверхню потрібно очистити від пилу, фарби, залишків шпалер і жирних плям. Неміцні ділянки слід видалити, а глянцеві – зашліфувати. Основа має бути сухою, стабільною та міцною.

Основи з високою або нерівномірною поглинальною здатністю рекомендується попередньо заґрунтувати. Ґрунтувальні засоби підвищують зчеплення та забезпечують рівномірне висихання шпаклівки.

Роботи варто виконувати при температурі від +5-25 °C, у приміщеннях із стабільною вологістю. При надмірно сухому повітрі шпаклівка може тріскатись після висихання. При підвищеній вологості час висихання шару шпаклівки значно збільшується.

Вибір шпаклівки для ідеальної поверхні

Фінішна шпаклівка має забезпечити однорідну, щільну структуру, без пор чи рисок. Вибір матеріалу залежить від типу основи, товщини шару та подальшого оздоблення.

Серед продуктів КРАЙЗЕЛЬ для високоякісного фінішного вирівнювання варто виділити:

  • KREISEL 601 – акрилова шпаклівка фінішна білого кольору для стін і стель всередині приміщень. Наноситься шаром до 5 мм, має високу адгезію до бетону, гіпсокартону, штукатурок. Добре шліфується та створює рівномірну поверхню під фарбування чи декоративні покриття.
  • KREISEL 605 – універсальна дрібнодисперсна шпаклівка з максимальною зернистістю 0,02 мм. Використовується як для заповнення швів гіпсокартону із застосуванням армувальної стрічки, так і для суцільного вирівнювання. Легко наноситься, формує щільний шар від 0,03 до 3 мм, що забезпечує гладкі стіни без додаткової обробки.

Обидві шпаклівки готові до застосування, не потребують додаткового приготування перед роботою та мають стабільну консистенцію, що зручно при роботі на великих площах.

Технологія нанесення та контроль результату

Для отримання ідеальної поверхні необхідно дотримуватися наступної послідовності нанесення:

  • ретельно перемішати готову масу перед використанням;
  • нанести перший шар товщиною до 3–5 мм металевим шпателем;
  • за необхідності нанести другий шар після повного висихання попереднього;
  • після висихання відшліфувати поверхню абразивною сіткою або дрібнозернистим наждачним папером;
  • видалити пил перед фарбуванням або ґрунтуванням.

Порада: не варто прискорювати висихання примусовою вентиляцією чи обігрівачами – це може призвести до утворення мікротріщин.

Фінішна перевірка якості здійснюється при бічному освітленні: рівномірна текстура без відблисків чи нерівностей свідчить про правильне виконання робіт.

Отже, головна мета фінішного вирівнювання – створити рівну основу під оздоблення, що не потребуватиме додаткового доопрацювання. Використання сучасних складів KREISEL 601 і KREISEL 605 дає змогу досягти стабільного результату навіть при мінімальній товщині шару. У результаті отримується міцна, біла й однорідна база, готова до фарбування або декоративного покриття – саме так формується справді ідеальна поверхня.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльський стартап виробляє молоко, хімічно ідентичне справжньому, без використання тварин
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році
8 грудня, 09:38
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні Реклама
9 грудня, 13:26
Зеленський повідомив про створення офісу з експорту зброї
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
15 грудня, 19:18
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 13:55
Вартість Quark S1 складає $537
Alibaba випустила окуляри зі штучним інтелектом
1 грудня, 19:04
Європа захищає економічну безпеку від геополітичних ризиків
Новий механізм перевірки іноземних інвестицій у ЄС: що буде під обов’язковим контролем
15 грудня, 07:14
Президентка Асоціації професіоналів довкілля (PAEW) Людмила Циганок
Декарбонізація в Україні не повинна перетворитися на деіндустріалізацію – глава Асоціації професіоналів довкілля
11 грудня, 12:50
За задумом Трампа, судна, названі на його честь, мають посилити військову перевагу США
Трамп оголосив про створення класу військових суден на честь себе
23 грудня, 08:50
Нагороду присудили за проєкт «Фото- та відеоконтроль підготовки робочого місця та допуску до роботи»
ДТЕК Мережі отримала відзнаку за інновації в сфері охорони праці новини компаній
25 грудня, 14:47

Товари та послуги

Фінішне шпаклювання: як отримати ідеально гладкі стіни?
Фінішне шпаклювання: як отримати ідеально гладкі стіни?
Реанімація комфорту: як виправити недоліки спального місця без купівлі нового ліжка
Реанімація комфорту: як виправити недоліки спального місця без купівлі нового ліжка
Що необхідно знати для редагування відеоконтенту онлайн: ключові фактори
Що необхідно знати для редагування відеоконтенту онлайн: ключові фактори
Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом?
Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом?
Foxtrot зміцнює позиції на ринку
Foxtrot зміцнює позиції на ринку
Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві
Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua