Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом?

Христина Жиренко
glavcom.ua
Спортивний костюм сьогодні – це не компроміс між стилем і комфортом, а спосіб поєднати обидва

Спортивний костюм вже давно перестав бути формою «для магазину за хлібом». Сьогодні це повноцінна частина міського гардероба: зручна, модна і така, що може мати не гірший вигляд за класичний casual. Питання лише в тому, як правильно його стилізувати.

Чи правда, що спортивний костюм пасує лише для дому?

Ми звикли думати про спортивний костюм як про одяг на вихідні чи для тренування. Але мода давно стерла ці кордони: тепер це універсальний сет, який легко перетворити на стильний міський образ. Потрібно лише кілька правильних акцентів.

До речі, якщо у вас ще немає зручного базового варіанту, можна купити спортивний костюм на modivo.ua, де зарад справді багато різних моделей: від класичних однотонних до більш вуличних варіантів зі смугами та принтами.

З чим поєднувати спортивний костюм, щоб мати зібраний вигляд?

Почнімо з головного правила: контраст творить дива. Якщо костюм асоціюється із relaxed-стилем, то саме «стриманіші» речі допомагають зробити його доречним на вулиці, у кавʼярні чи навіть на зустрічі.

1. Додайте структурований верх

Блейзер, тренч чи пальто миттєво роблять образ дорослішим. Ні, на вигляд це не дивно, навпаки, модниці давно носять худі з жакетами. Обʼємні плечі і м’який фліс – ідеальна пара.

2. Спробуйте лише штани

Не обов’язково носити повний комплект. Спортивні штани + заправлена сорочка = стильний міський лук. Це працює краще, ніж здається.

3. Взуття – пів справи

Кросівки – класика. Але якщо хочете більш стильного ефекту, оберіть масивні моделі або акуратні лаконічні кеди. А інколи навіть черевики чи лофери можуть бути досить крутими, адже вони балансуватимуть спортивний верх.

Як зробити спортивний костюм «вихідним» образом?

Є кілька трюків, які працюють безвідмовно:

  • Грайте з пропорціями. Любите oversize-худі? Скомбінуйте його зі звуженими штанами або навпаки – широкі штани оберіть до коротшого верху. Так силует виглядає продуманим, а не «домашнім».
  • Не забувайте про аксесуари. Стильна маленька сумка, окуляри, годинник або мінімалістичні прикраси миттєво додають образу нового вайбу. Просто додайте один акцент – і ви вже маєте такий вигляд, ніби поспішали на зустріч, а не вийшли на прогулянку.
  • Обирайте якісні тканини та кольори. Однотонні базові відтінки (сірий, молочний, чорний, темно-синій) завжди пасують краще, ніж кричущі спортивні кольори. Вони на вигляд акуратніші та більш універсальні, особливо в місті.

Чи доречний спортивний костюм у місті – не лише для прогулянок?

Звісно! Сучасна мода давно зняла табу на спортивний одяг поза спортзалом. Тепер це не лише дрескод для вихідного дня, а повноцінна база для комфортного міського стилю. Питання не в тому, чи можна, а в тому, як правильно стилізувати.

Спортивний костюм чудово працює у більшості повсякденних міських ситуацій: як для ранкової кави, так і для вечірньої зустрічі з друзями. Уявіть просту комбінацію: однотонний костюм, структуроване пальто, акуратні кросівки та невелика сумка через плече: виходить продуманий і сучасний образ. Навіть у торговому центрі, у кафе чи під час перельоту такий набір сприймається абсолютно доречно, бо читається як частина трендового athleisure.

Ключ у тому, щоб додати речі, які «підтягують» образ: стильні окуляри, годинник, шарф або якісні кросівки. Саме ці деталі роблять спортивний костюм не домашнім, а міським. Іноді такий лук виглядає навіть ефектніше, ніж класичне поєднання джинсів і светра, завдяки балансованим пропорціям і сучасному силуету.

***

Спортивний костюм сьогодні – це не компроміс між стилем і комфортом, а спосіб поєднати обидва. Правильне пальто, взуття та аксесуари перетворюють звичний комплект на міський аутфіт, у якому можна і працювати, і відпочивати, і почуватися впевнено. І якщо ви давно думали оновити свій гардероб, саме час купити спортивний костюм на modivo.ua і створити свій власний варіант стильного athleisure.

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
