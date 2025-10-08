Головна Скотч Здоров'я
Дієта для міцного імунітету: китайські експерти назали вісім продуктів, які варто додати до раціону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Грейпфрут виявився максимально корисним для імунітету
Китайські фахівці назвали продукти допоможуть зміцнити імунітет

Імунітет – це захисний бар'єр людського організму, який допомагає нам підтримувати здоров'я. Коли імунна система міцна, тіло залишається стійким, а при її ослабленні можуть виникати різні проблеми. Китайські експерти медіапорталу Sohu зазначають, що зміцнити імунітет можна за допомогою правильного харчування, пише «Главком»

Продукти-підсилювачі імунітету

Фахівці виділили низку ключових продуктів, які завдяки своєму унікальному складу здатні стимулювати та відновлювати захисні сили організму:

  • Банани: Рекомендовані як універсальний продукт. Вони містять алкалоїд зі стимулюючими та зміцнюючими властивостями, а також триптофан і вітаміни, що допомагають мозку виробляти серотонін (гормон щастя).
    Морський огірок (голотурія): Цей продукт має сильну відновлювальну дію. Він сприяє відновленню імунної системи, підшлункової залози та кровотворенню. Особливо корисний для загоєння ран і відновлення тканин.
    Жаботикаба: Ягода, що містить природні поліфеноли. Вони вступають у хімічну реакцію з білками вірусів і бактерій, позбавляючи їх здатності передавати захворювання. Жаботикаба також має антивірусні властивості та може полегшити ревматичні, спинні, суглобові та ножні болі.
  • Грейпфрут: Цитрус, багатий на вітамін С. Він не тільки зміцнює імунітет, а й допомагає впоратися зі стресом та важливий для вироблення дофаміну, підвищуючи бадьорість.
    Часник: Згідно зі статистикою, його споживання сприяє покращенню психоемоційного стану та зниженню втоми. Піднесений настрій після вживання часнику ефективно підвищує імунітет.
    Молоко: Підкреслюється його важливість, особливо для жінок. Знежирене молоко допомагало полегшити симптоми передменструального синдрому (ПМС), що, на думку експертів, є доказом його ефективності у контексті зміцнення імунної системи.
    Прополіс: Допомагає організму протистояти різним бактеріям і вірусам, підтримуючи баланс імунітету та сприяючи його безпосередньому зміцненню.
    Гриби: Сприяють активації білих кров'яних клітин, збільшуючи їхню активність та покращуючи загальну захисну функцію організму. Регулярне споживання грибів зміцнює захисні сили.

Крім цих специфічних продуктів, для ефективного поліпшення імунної системи важливе регулярне споживання їжі, збагаченої цинком, залізом та білками.

Для повноцінного зміцнення імунітету необхідний комплексний підхід, що включає не тільки правильне харчування, але й здорові звички: повноцінний сон, регулярні фізичні навантаження, відмова від алкоголю. Прийом вітамінів групи B, а також добавок із цинком та залізом (за потреби та рекомендацією лікаря).

До слова, вживання круасанів, що охолонули, допомагає наситити організм вуглеводами, корисними для кишкових бактерій. Лікар розповів, які круасани корисно їсти на сніданок. 

