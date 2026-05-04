Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій

Ліна Костенко: «І тільки дзвони б'ють на сполох. І тільки плачуть матері. І знову Молох, чорний Молох криваві ставить ятері»

Видатна українська письменниця Ліна Костенко випустила книгу «Вітер з Марса». Це збірка нових віршів про Україну за час від здобуття незалежності до днів повномасштабної війни, розповідає «Главком».

Видавництво «Абабагаламага» опублікувало книгу Ліни Костенко «Вітер з Марса» з нагоди її дня народження. 19 березня геніальній поетесі виповнилось 96 років.

«Вітер з Марса» – це книга з віршами, які раніше не були надруковані, тож українці вперше прочитають нові рядки творчості письменниці. Однак, один з розділів «Коротко – як діагноз» та окремі вірші з воєнного циклу у новій книзі були опубліковані й раніше.

«У цій книзі в неповторному емоційному синтезі перетинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні сканування політичних реалій і ностальгічні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного варварства, а як глобальна загроза планеті. «Вітер з Марса» – унікальна мапа України в душі поета – України зболеної, але нескореної і вільної, з тими її духовними кордонами, що існують понад часом», – йдеться у анотації книги.

Деякі з віршів книги «Вітер з Марса» датуються лютим 2026 року. Серед них і вірш 24 лютого, написаний у річницю початку повномасштабного вторгнення.

Один з віршів книги Ліни Костенко «Вітер з Марса»:

Крізь ті репресії і ґрати

і цих сирен нічне виття,

і цю безвихідь, біль і втрати

мені ввижається життя.

Мені ввижається свобода,

не зрита танками соша,

і неосквернена природа,

і неошукана душа.

І Слово чисте і крилате,

і світ нескоєного зла –

усе, що Бог хотів нам дати,

а вся ця нечисть одняла.

22 лютого 2026

Нагадаємо, 19 березня 2026 року, свій день народження відзначила видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів, відвідуючи судові процеси над тими, кого звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді».

Як повідомляв «Главком», у день свого народження Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська вдома радо приймали гостей, серед яких були друзі і знайомі, політики та відомі митці.

За святковим столом можна було побачити колишнього міністра культури Євгена Нищука, фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, Народну артистку України Аду Роговцеву, письменника, поета та музиканта Сергія Жадана, головну редакторку газети «День» Ларису Івшину, директора видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича та інших відомих українців.

До слова, у мережі з'явилося нове відео з видатною українською поетесою Ліною Костенко, якій 19 березня виповнилося 96 років. Письменниця на дні народженні розповіла про дружбу зі своїми гостями та поділилася думками про свято.

Це відео та спільні фото з поетесою опублікувала українська рестораторка Марія Дідковська. На своєму дні народженні Ліна Костенко розповіла, як вона рада тому, що на її святі зібралися близькі люди.