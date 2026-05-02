Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Кадиров привіз телевізор». Звільнений із полону військовий розповів про 38 місяців у Чечні

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Денис Єрьомов провів у російському полоні понад три роки
фото: скріншот із відео

Полонених тримали у приміщеннях без елементарних санітарних умов – замість туалету доводилося використовувати пластикові баклажки

Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Денис Єрьомов, який повернувся в Україну 24 квітня 2026 року, провів у російському полоні понад три роки – загалом 38 місяців. Його історія вирізняється з-поміж інших, адже весь цей час захисника утримували на території Чечні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Дениса, перші півтора року полону були найбільш виснажливими. Полонених тримали у приміщеннях без елементарних санітарних умов – замість туалету доводилося використовувати пластикові баклажки. Гігієнічні процедури були розкішшю: спочатку в баню водили лише раз на два тижні, згодом – раз на тиждень. Харчування було мінімальним, хоча бійцям іноді видавали цигарки та мило.

«Потім нас перевели в приміщення з «євроремонтом». Кадиров привіз великий телевізор, нам підключили інтернет, дали книги. Там були душові кабіни і нормальна їжа. Нас не ображали і над нами не знущалися. Були умови для виживання і підтримання організму», – розповів Денис Єрьомов про свій досвід у чеченському полоні.

Однак зв’язок із зовнішнім світом залишався майже повністю заблокованим. За 38 місяців неволі Денису лише один раз дозволили короткий відеодзвінок до батька. Повернення додому стало несподіванкою: обмін відбувся 24 квітня, саме в день народження матері захисника. Зараз Денис Єрьомов разом із шістьма побратимами-«едельвейсами», яких звільнили того ж дня, адаптується до життя на вільній землі.

Нагадаємо, 29-річному військовому Богдану Атаманському у російському полоні після катувань ампутували ноги. Бійця два тижні утримували у клітці, коли надворі було 10 градусів морозу. Тоді у військового до ніг примерзли берці. Це було у 2024 році. Після операції чоловік перебував у лікарні на Курщині, а у 2025 році його повернули додому під час одного з обмінів. Тут він реабілітувався та зробив перші кроки на протезах. Тепер підписав контракт із 82 окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою.

Раніше Міністерство закордонних справ України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. На цю посаду призначено Дмитра Пономаренка, який раніше був послом України в Південній Кореї та за сумісництвом у Монголії. У МЗС пояснили, що новий посол координуватиме роботу щодо захисту українців.

До слова, родичі зниклих безвісти під час війни з Росією мають законне право на відстрочку від мобілізації, і нині системних проблем із її оформленням немає. Про це розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти.

Читайте також:

Теги: історія книги інтернет посол чоловік обмін полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Нова загроза з Білорусі? Рада нацбезпеки оцінила дії армії Лукашенка на кордоні
Бронювання можуть частково скасувати: нардеп зробив заяву
Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана
Путін може вдарити по Україні ядеркою. Нардеп пояснив, як готується влада
Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Уряді
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua