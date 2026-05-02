«Кадиров привіз телевізор». Звільнений із полону військовий розповів про 38 місяців у Чечні

Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Денис Єрьомов, який повернувся в Україну 24 квітня 2026 року, провів у російському полоні понад три роки – загалом 38 місяців. Його історія вирізняється з-поміж інших, адже весь цей час захисника утримували на території Чечні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Дениса, перші півтора року полону були найбільш виснажливими. Полонених тримали у приміщеннях без елементарних санітарних умов – замість туалету доводилося використовувати пластикові баклажки. Гігієнічні процедури були розкішшю: спочатку в баню водили лише раз на два тижні, згодом – раз на тиждень. Харчування було мінімальним, хоча бійцям іноді видавали цигарки та мило.

«Потім нас перевели в приміщення з «євроремонтом». Кадиров привіз великий телевізор, нам підключили інтернет, дали книги. Там були душові кабіни і нормальна їжа. Нас не ображали і над нами не знущалися. Були умови для виживання і підтримання організму», – розповів Денис Єрьомов про свій досвід у чеченському полоні.

Однак зв’язок із зовнішнім світом залишався майже повністю заблокованим. За 38 місяців неволі Денису лише один раз дозволили короткий відеодзвінок до батька. Повернення додому стало несподіванкою: обмін відбувся 24 квітня, саме в день народження матері захисника. Зараз Денис Єрьомов разом із шістьма побратимами-«едельвейсами», яких звільнили того ж дня, адаптується до життя на вільній землі.

Нагадаємо, 29-річному військовому Богдану Атаманському у російському полоні після катувань ампутували ноги. Бійця два тижні утримували у клітці, коли надворі було 10 градусів морозу. Тоді у військового до ніг примерзли берці. Це було у 2024 році. Після операції чоловік перебував у лікарні на Курщині, а у 2025 році його повернули додому під час одного з обмінів. Тут він реабілітувався та зробив перші кроки на протезах. Тепер підписав контракт із 82 окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою.

Раніше Міністерство закордонних справ України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. На цю посаду призначено Дмитра Пономаренка, який раніше був послом України в Південній Кореї та за сумісництвом у Монголії. У МЗС пояснили, що новий посол координуватиме роботу щодо захисту українців.

До слова, родичі зниклих безвісти під час війни з Росією мають законне право на відстрочку від мобілізації, і нині системних проблем із її оформленням немає. Про це розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти.