В Україні стало більше видавців, але тиражі книг скорочуються

Вікторія Літвінова
За цифрами ховається тривожна тенденція
Інститут книги: книжок видають дедалі більше, але купують менше

Український інститут книги презентував щорічне дослідження книжкового ринку за 2025 рік. Парадокс у тому, що галузь зростає у грошах і кількості гравців – але реально стоїть на місці: тиражі падають, половина видавців у мінусі, а номінальне зростання доходів повністю перекриває інфляція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Українського інституту книги

Більше назв, менше примірників

На папері все виглядає непогано: у 2025 році в Україні діяло близько 400 активних видавців – на 40 більше, ніж роком раніше. Сукупний дохід галузі зріс з 8,2 до 8,9 млрд грн. Кількість книжкових назв збільшилася на 4% – до 15 069 книг і брошур.

Але за цими цифрами ховається тривожна тенденція. Сумарний тираж скоротився на 1,75% – до 33 мільйонів примірників. Тобто книжок видають все більше, але кожна виходить меншим накладом. А 9% зростання доходів, про яке рапортує інститут, точно відповідає рівню інфляції – тобто реального зростання немає. 

Ринок розколотий навпіл

208 видавців (54%) показали зростання – і саме вони тримають 76% усіх доходів галузі. Решта 177 (46%) фіксують падіння, маючи лише чверть ринку. Картина проста: великі гравці ростуть, малі – тонуть.

Що підтримує ринок на плаву? Передусім – звільнення книжкової продукції від ПДВ і заборона імпорту з Росії. Плюс державні програми підтримки читання: «Зимова тисяча», «Пакунок школяра», «Національний кешбек» і «єКнига» для 18-річних. 

«Попередні моделі вже не працюють»

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль не приховує: дослідження показало, що стара модель розвитку галузі вичерпала себе. «Будемо шукати точки зростання, на що потім відреагує держава – Міністерство культури, Кабмін і ми», – зазначила вона.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк пообіцяла нові програми підтримки видавців. «Ми шукаємо ефективні підходи до посилення уваги до української літератури та розвитку книговидання», – додала вона.

Нагадаємо, «Главком» писав про «Книжковий Арсенал 2025» – щорічний міжнародний фестиваль, який став одним із ключових майданчиків для демонстрації відновлення українського книговидання після обвалу 2022 року.

