Соцмережі обурилися через радянський серіал у шкільному підручнику

glavcom.ua
Обкладинка підручника «Українська мова та читання» для третього класу, навколо якого виникла дискусія в соцмережах
Філологиня Ярина Цимбал: у тексті для молодших школярів залишилася згадка серіалу часів СРСР

В українському підручнику для третього класу виявили згадку радянського серіалу «Сімнадцять миттєвостей весни» – і це спричинило суперечку в соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис філологині Ярини Цимбал у Facebook. 

Що саме знайшли в підручнику 

Дискусія почалася після публікації Ярини Цимбал, яка показала сторінку з підручника «Українська мова та читання» для третього класу. Йдеться про другу частину видання, яка охоплює літературне читання. Авторка підручника – Олександра Савченко, книжку видало видавництво «ПЕТ» у 2020 році.

На опублікованому фото видно уривок твору Дмитра Стефановича «Максимів вибір». У тексті є речення: «По телевізору знову почали показувати «Сімнадцять миттєвостей весни». Саме це речення і викликало хвилю коментарів.

«Настала моя черга відкрити вам страшну правду про українські підручники для молодшої школи», – написала Ярина Цимбал. 

Фото підручника з ФБ-сторінки авторки допису

Дві позиції в коментарях

У коментарях думки розділились. Частина дописувачів вважає, що присутність радянського культурного продукту в сучасному підручнику неприйнятна – особливо під час повномасштабної війни. Інші зауважують: йдеться не про популяризацію серіалу, а про художню деталь оповідання. За сюжетом школяр залишається вдома замість іти на уроки – і дивиться телевізор. Радянський серіал тут просто елемент побуту, а не ідеологічний акцент.

«Сімнадцять миттєвостей весни» – радянський багатосерійний фільм 1973 року про розвідника Штірліца, один із найвпізнаваніших продуктів радянської масової культури. Після початку деколонізації освітнього простору в Україні питання радянських і російських наративів у шкільних матеріалах неодноразово ставало предметом гострих дискусій. 

Як змінюються шкільні програми

Після 2022 року в Україні активно переглядають шкільні програми, бібліотечні фонди й навчальні матеріали. З освітнього процесу поступово вилучають твори російських авторів та тексти, пов'язані з радянською пропагандою. Суспільна увага до таких деталей зросла через запит на очищення гуманітарного простору – тому навіть побіжна згадка радянського фільму нерідко стає приводом для гострої дискусії.

Нагадаємо, у 2022 році Міністерство освіти вирішило змінити шкільну програму із зарубіжної літератури – зокрема, прибрати «Війну і мир» та інші твори, пов'язані з російською культурою.

До слова, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль тоді ж оцінила кількість книжок з пропагандистським змістом у бібліотеках у близько 100 мільйонів примірників – майже половину всього фонду.

