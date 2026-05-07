Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО

Більшість водіїв звикли до простої схеми: приїхав на СТО, механік сказав що замінити, майстерня сама замовила деталі, за тиждень забрав готове авто. Зручно, без зайвих рухів. Але саме ця зручність має конкретну ціну – і вона закладена в рахунок непомітно для більшості клієнтів. Різниця між вартістю запчастини на СТО і її реальною ринковою ціною нерідко складає від двадцяти до п'ятдесяти відсотків.

Як формується ціна запчастини на СТО

Автосервіс – це бізнес, і запчастини для нього не виняток із правила маржинальності. Майстерня купує деталі за оптовою або напівоптовою ціною і продає клієнту з націнкою. Розмір цієї націнки залежить від політики конкретного сервісу, але рідко буває меншим за двадцять відсотків – а в окремих випадках досягає і ста.

При цьому клієнт часто не знає реальної вартості деталі і не має можливості її перевірити просто неба в чужому сервісі. Підписаний кошторис сприймається як данність, а не як предмет для обговорення. Саме в цьому і полягає головна асиметрія між купівлею запчастин через СТО і самостійним підбором онлайн.

Що дає самостійна купівля запчастин

Коли водій купує запчастину самостійно і привозить її на СТО, він отримує кілька переваг одночасно. По-перше – прозору ціну: ринок онлайн-магазинів конкурентний, і реальна вартість деталі завжди доступна для порівняння. По-друге – вибір між оригіналом і аналогом з розумінням різниці, а не за рекомендацією майстра, якому вигідніше продати дорожчу позицію. По-третє – контроль якості: покупець сам перевіряє артикул, упаковку і маркування до того, як деталь потрапить у двигун.

Більшість СТО працюють із запчастинами клієнта без додаткових умов. Іноді майстерня знімає з себе гарантію на роботу в такому випадку – але це прийнятний компроміс, якщо деталь куплена у надійного продавця.

Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО фото 1

Exist.ua: магазин, яким користуються і механіки

Характерна деталь: exist.ua – це інтернет-магазин автозапчастин, яким користуються не лише приватні покупці, а й самі СТО для закупівлі запчастин. Широкий асортимент, актуальні залишки і зручний пошук за VIN-кодом роблять його робочим інструментом для професіоналів. Для приватного покупця це означає одне: він купує запчастину там само, де купує майстерня – але без посередницької націнки. Порівняти оригінал з аналогами, перевірити OE-номер і прочитати відгуки власників тієї самої моделі можна в одному каталозі за кілька хвилин.

Коли купівля через СТО все ж виправдана

Є ситуації, коли самостійний підбір запчастини недоцільний. Складний ремонт із великою кількістю позицій, нетипова деталь для рідкісної моделі або термінова ситуація, коли немає часу на пошук – у цих випадках делегувати закупівлю майстерні розумніше, ніж витрачати час і ризикувати помилитись.
Але навіть тоді варто мати орієнтир щодо реальної вартості деталей – хоча б для того, щоб оцінити адекватність кошторису. Водій, який знає ринкову ціну запчастини, веде зовсім іншу розмову з механіком, ніж той, хто приходить без жодної підготовки.

Економія, яка складається в реальні гроші

Річне обслуговування автомобіля середнього класу передбачає кілька замін фільтрів, оливи, можливо колодок і дрібних елементів підвіски. Якщо на кожній позиції економити десять – двадцять відсотків завдяки самостійній купівлі, за рік це складається в суму, достатню для оплати наступного ТО. Не разова вигода, а системна економія — саме так до цього ставляться водії, які давно перейшли на самостійний підбір запчастин онлайн.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: бізнес водій ремонт магазин автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка
У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
Сьогодні, 09:00
Брітні Спірс є відомою американською поп-співачкою та авторкою пісень
Суд виніс вирок Брітні Спірс за водіння у нетверезому стані
5 травня, 17:01
Організатора затримали «на гарячому» під час отримання чергового грошового траншу
У Києві викрито масштабну схему легалізації іноземців, серед «клієнтів» були росіяни (фото)
5 травня, 15:51
У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух Південним мостом буде обмежено до 4 травня (схема)
30 квiтня, 16:01
Тимофій Милованов пояснив, чим насправді є поразка на шляху до успіху
Милованов назвав три якості, які вирішують усе в новому світі
30 квiтня, 09:35
Буревій зірвав дах у Харкові
Буревій у Харкові зірвав дах із багатоповерхівки, водій дивом врятувався
26 квiтня, 19:59
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Обмежено рух двома проспектами у Києві: де саме тривають ремонти (схема)
20 квiтня, 09:04
Виконавча директорка з маркетингу в Європі та зовнішних зв’язків Ferrexpo Ярославна Блонська
Україна вже втрачає мільйони через СВАМ, мають бути ухвалені термінові рішення на рівні уряду – Ferrexpo
9 квiтня, 12:39
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
9 квiтня, 11:40

Товари та послуги

Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО
Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО
Як грамотно підійти до ремонту квартири та правильно обрати будівельні матеріали
Як грамотно підійти до ремонту квартири та правильно обрати будівельні матеріали
Що таке конвеєр, які види існують та як вони автоматизують виробництво?
Що таке конвеєр, які види існують та як вони автоматизують виробництво?
Кондиціонери Haier у Foxtrot: технології за межами базових функцій
Кондиціонери Haier у Foxtrot: технології за межами базових функцій
Чим відрізняється сольовий спрей від лаку та мусу для волосся
Чим відрізняється сольовий спрей від лаку та мусу для волосся
Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт
Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua