Ліна Костенко презентувала збірку та розповіла, що тримає біля себе під час обстрілів

Ліна Костенко зізналася, що під час обстрілів тримає поруч флешку зі своїми творами

Українська письменниця Ліна Костенко видала поетичну книгу «Вітер з Марса» та провела презентацію нової збірки віршів у себе вдома. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видавництва «Абабагаламага».

Ліна Костенок з Мальвою Кржанівською, поеткою і військовою

Серед учасників презентації можна було побачити телеведучу Марічку Падалко, журналістку Віолетту Кіртоку, засновника видавництва «Абабагаламага» Івана Малковича, поетку та військову Мальву Кржанівську й інших. Також поруч з Ліною Костенко показалася її донька, письменниця Оксана Пахльовська.

Віолетта Кіртока поділилася у своєму блозі відео з презентації. На кадрах чути, як Ліна Костенко читає вірші зі збірки «Вітер з Марса» в колі гостей.

«Хочу на війну! – дивлячись на поеток і письменників, які приїхали з війни, декілька разів сказала Ліна Василівна. А ще примусила гірко сміятися присутніх, коли поділилася, що під час обстрілів тримає при собі флешку з творами, над якими працює. Мовляв, якщо ракета прилетить в будинок, флешка залишиться... Флешку знайдуть. Спробую передати буквами емоції, атмосферу, ніжність, увагу і вдячність, з якою насолоджувалися презентацією Нової збірки Ліни Костенко журналісти і молоді письменники. Іван Малкович створив диво. Він це вміє», – йдеться у дописі.

Віолетта Кіртока також згадала про Марічку Падалко. Ліна Костенко підписала для ведучої один з примірників. «Марічка Падалко одночасно і раділа, і сльози витирала, зачарована дотиком до Генія Ліни Василівни», – розповіла Кіртока.

Цим моментом у своєму блозі в Іnstagram поділилася й сама Марічка Падалко. На відео видно, що телеведуча не стримала емоцій та заплакала, коли видатна письменниця підписувала їй книгу. «Яке це щастя жити в одному часовому просторі в одному місті із такою жінкою, як Ліна Костенко. Талант, гострий розум, памʼять, хочеться ловити кожне слово цієї людини. Коли сьогодні одна військова і поетеса вибачилася, що в неї просто течуть сльози від того, що вона на власні очі чує і бачить легенду, я відчула теж полегшення від незручності і свого захвату. А скільки у Ліни Василівні є добрих слів для кожного, з ким вона спілкується!» – поділилася Падалко.

Як розповідав «Главком» , Ліна Костенко випустила книгу «Вітер з Марса». Це збірка нових віршів про Україну за час від здобуття незалежності до днів повномасштабної війни. Видавництво «Абабагаламага» опублікувало книгу Ліни Костенко «Вітер з Марса» з нагоди її дня народження. 19 березня геніальній поетесі виповнилось 96 років.