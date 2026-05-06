Ліна Костенко презентувала збірку та розповіла, що тримає біля себе під час обстрілів

Юлія Відміцька
Ліна Костенко зі своєю донькою Оксаною Пахльовською та поетом Іваном Малковичем
фото: Юрій Либенський

Ліна Костенко зізналася, що під час обстрілів тримає поруч флешку зі своїми творами

Українська письменниця Ліна Костенко видала поетичну книгу «Вітер з Марса» та провела презентацію нової збірки віршів у себе вдома. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видавництва «Абабагаламага».

Презентація книги Ліни Костенко «Вітер з Марса» відбулася у дружній атмосфері. Світлинами із заходу поділилося видавництво «Абабагаламага».

фото: Юрій Либенський
фото: Юрій Либенський

Серед учасників презентації можна було побачити телеведучу Марічку Падалко, журналістку Віолетту Кіртоку, засновника видавництва «Абабагаламага» Івана Малковича, поетку та військову Мальву Кржанівську й інших. Також поруч з Ліною Костенко показалася її донька, письменниця Оксана Пахльовська.

Автор фото: Юрій Либенський

Віолетта Кіртока поділилася у своєму блозі відео з презентації. На кадрах чути, як Ліна Костенко читає вірші зі збірки «Вітер з Марса» в колі гостей. 

фото: Юрій Либенський

«Хочу на війну! – дивлячись на поеток і письменників, які приїхали з війни, декілька разів сказала Ліна Василівна. А ще примусила гірко сміятися присутніх, коли поділилася, що під час обстрілів тримає при собі флешку з творами, над якими працює. Мовляв, якщо ракета прилетить в будинок, флешка залишиться... Флешку знайдуть. Спробую передати буквами емоції, атмосферу, ніжність, увагу і вдячність, з якою насолоджувалися презентацією Нової збірки Ліни Костенко журналісти і молоді письменники. Іван Малкович створив диво. Він це вміє», – йдеться у дописі.

Віолетта Кіртока також згадала про Марічку Падалко. Ліна Костенко підписала для ведучої один з примірників. «Марічка Падалко одночасно і раділа, і сльози витирала, зачарована дотиком до Генія Ліни Василівни», – розповіла Кіртока. 

Цим моментом у своєму блозі в Іnstagram поділилася й сама Марічка Падалко. На відео видно, що телеведуча не стримала емоцій та заплакала, коли видатна письменниця підписувала їй книгу. «Яке це щастя жити в одному часовому просторі в одному місті із такою жінкою, як Ліна Костенко. Талант, гострий розум, памʼять, хочеться ловити кожне слово цієї людини. Коли сьогодні одна військова і поетеса вибачилася, що в неї просто течуть сльози від того, що вона на власні очі чує і бачить легенду, я відчула теж полегшення від незручності і свого захвату. А скільки у Ліни Василівні є добрих слів для кожного, з ким вона спілкується!» – поділилася Падалко.

Як розповідав «Главком» , Ліна Костенко випустила книгу «Вітер з Марса». Це збірка нових віршів про Україну за час від здобуття незалежності до днів повномасштабної війни. Видавництво «Абабагаламага» опублікувало книгу Ліни Костенко «Вітер з Марса» з нагоди її дня народження. 19 березня геніальній поетесі виповнилось 96 років.

