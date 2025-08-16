Поезія – що читають в Україні?

Поезія в Україні живе, розвивається і стає дедалі різноманітнішою, хоча останнім часом патріотичні вірші набирають все більшої популярності. Вона об’єднує різні покоління читачів

Поезія завжди займала особливе місце в українській культурі. Вона здатна передати найтонші емоції, розповісти про особисті переживання та відобразити суспільні події в кількох рядках. Сучасний український читач цікавиться як класичною, так і сучасною поезією, звертаючи увагу на твори авторів з усього світу.

Різновиди поезії

Поезія багатогранна. Серед найпоширеніших видів:

Лірика – емоційно насичені вірші, що відображають особисті почуття автора (кохання, туга, натхнення).

Епос у віршах – поетичні твори з розгорнутим сюжетом (балади, поеми).

Драма у віршах – п’єси, написані поетичною мовою, де поєднується діалог і ритм.

Громадянська поезія – вірші про суспільні та національні теми, боротьбу, патріотизм.

Верлібр – вільний вірш без рими, який останніми роками набуває популярності серед молоді.

Популярні поети в Україні та світі

Українська поезія відома завдяки класикам – Тарасу Шевченку, Лесі Українці, Івану Франку, чия творчість залишається актуальною й сьогодні. Серед сучасних українських поетів особливо популярні Сергій Жадан, Катерина Калитко, Юрій Іздрик, Оксана Забужко, Галина Крук.

Світова поезія представлена такими іменами, як Роберт Фрост (США), Пабло Неруда (Чилі), Сільвія Плат (США), Райнер Марія Рільке (Австрія), Вільям Шекспір (Англія). Останніми роками серед українців популярні переклади сучасних англомовних поетів, зокрема Рупі Каур та Аманди Горман.

Чому українці читають поезію

Поезія дає змогу глибше відчути світ і себе. У часи суспільних змін вірші стають способом осмислення реальності, підтримки, єднання. Молодь знаходить у сучасних поетах близькі теми, а класика допомагає усвідомити національну ідентичність.

Топ-5 книг з віршами українською

«Кобзар» Тарас Шевченко – невмируща класика української поезії, яка поєднує лірику й громадянські мотиви. «Життя Марії» Сергій Жадан – збірка поезій та прозових текстів про сучасну Україну, війну і людські долі. «Антологія української поезії ХХ століття» – добірка творів від класиків до модерністів, що відображає розвиток поетичного слова. «Декамерон. 10 українських поетів останніх років» – поезія покоління, яке пережило Революцію Гідності та війну. «Катівня. Виноградник. Дім» Галина Крук – інтимна лірика, що поєднує особисте з соціальним.

Висновок: поезія в Україні живе, розвивається і стає дедалі різноманітнішою, хоча останнім часом патріотичні вірші набирають все більшої популярності. Вона об’єднує різні покоління читачів, допомагає зберегти культурну пам’ять і відкриває нові способи бачення світу. Чи це рими класиків, чи вільний верлібр молодих авторів – головне, що поезія знаходить свого читача і продовжує надихати.