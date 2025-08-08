Українець заблукав у румунських горах: рятувальники шукають 23-річного чоловіка

В Румунії шукають 23-річного українця, який загубився в горах

Громадянин України був без їжі та води й не міг самостійно спуститися з гір





У румунському повіті Марамуреш розпочалась рятувальна операція з пошуку 23-річного громадянина України, який заблукав у гірській місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірську рятувальну службу повіту Марамуреш.

В Румунії триває пошук 23-річного українця фото: Гірська рятувальна служба Марамуреш

Згідно з повідомленням, українець звернувся за допомогою самостійно – він зателефонував на єдиний номер екстреної допомоги. За словами рятувальників, чоловік перебував у складному стані.

«23-річний громадянин України заблукав, зневоднений і без провізії, і звернувся за допомогою до служби порятунку», – ідеться в повідомленні.

До пошуково-рятувальних робіт залучено фахівців гірської рятувальної служби та прикордонників із населеного пункту Вишівська Долина, що розташований у Марамуреші, неподалік від українсько-румунського кордону.

На момент публікації триває пошуки чоловіка шукають. Про місцеперебування українця наразі повідомлень не було.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема, весною румунська рятувальна служба шукала 40-річного громадянина України, який загубився в горах Мармароси. Декілька днів чоловік перебував у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку, на висоті понад 1700 м.

Нагадаємо, не так давно на кордоні з Румунією прикордонники виявили хлопців 2008, 2009 та 2010 років народження. Вони допомагали чоловікам нелегально потрапити до ЄС.