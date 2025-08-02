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Молодь з покоління Z невідріз відмовляється від певних продуктів: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Молодь з покоління Z невідріз відмовляється від певних продуктів: дані опитування
Печінка очолює список продуктів, які найбільше ненавидить покоління Z
фото із відкритих джерел

Нове опитування британців продемонструвало, що смакові вподобання молоді суттєво змінились

Покоління Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) привернуло увагу своїми харчовими звичками. Згідно з новим опитуванням, у Великій Британії існує ризик зникнення певних продуктів через те, що молоде покоління відмовляється їх їсти. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Під час проведення дослідження опитали 2 тис. британців. Результати показали, що шестеро з десяти опитаних стверджують, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.

Топ-10 продуктів, які ігнорує покоління Z:

  • Печінка (35%): очолює список, понад третина молодих людей від неї відмовляється.
  • Сир із блакитною пліснявою (32%): майже третина опитаних не бажає його їсти.
  • Анчоуси (30%): поза меню для 30% представників цього покоління.
  • Кров’яна ковбаса (29%): майже третина уникає цього продукту.
  • Креветки (26%): чверть молодих людей відмовляється від морепродуктів.
  • Качка (25%): кожен четвертий представник покоління Z не вживає її.
  • Тофу (23%): цей рослинний продукт не до смаку чверті опитаних.
  • Гриби (23%): така ж кількість респондентів уникає грибів.
  • Оливки (23%): оливки також не увійшли до списку улюблених продуктів.
  • Сир на рослинній основі (21%): п’ята частина опитаних не готова спробувати рослинний сир.

Нагадаємо, зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови.

Ринок праці продовжує поповнювати покоління Z. Нещодавно з'явився новий тренд – піти в перший день або взагалі не вийти на роботу після прийняття пропозиції роботодавця. Проблема виникла у США, де 34% зумерів зізналися, що приймали пропозицію про працевлаштування та не виходили на роботу в перший день. 

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Теги: молодь Daily Mail

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