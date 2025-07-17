Як зекономити кошти на вихідні: соцмережі захопив молодіжний тренд

Покоління Z або зумерів звертається до готівки, щоб обмежити витрати

У покоління зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років) новий тренд – вони почали більше користуватися готівкою, зокрема у вихідні. Річ у тому, що в соцмережах завірусився незвичайний лайфхак, у якому за допомогою паперових грошей можна скоротити свої витрати. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

«Ви коли-небудь дивилися на свій банківський рахунок у неділю ввечері та думали: «Куди поділися всі мої гроші?» Маленька картка у вашому гаманці робить витрати надто легкими. Ось так: Cash Only Weekends – тренд TikTok, який насправді геніальний», – йдеться у статті.

Ідея проста: щоп'ятниці потрібно знімати певну суму на всі вихідні. Інші гроші – треба переводити на інший рахунок, щоб не було спокуси користуватися карткою.

У мережі запевняють, що використання готівки морально робить будь-які покупки важчими: замість звичайного руху карткою людина бачить, як гроші у прямому розумінні йдуть до рук касира.

Ви вирішуєте, скільки хочете витратити на вихідні, знімаєте цю суму готівкою в п’ятницю, і це все, що ви дозволяєте собі використовувати до неділі tiktok/@yellerwelle

«Готівка змушує задуматися. Розлучитися з 20-доларовою купюрою важче, ніж бездумно торкнутися картки, щоб випити п'яту холодну каву за вихідні», – йдеться у матеріалі.

«Якщо ви хочете влаштувати собі вихідні «тільки з готівкою», спочатку перевірте баланс свого банківського рахунку, проаналізуйте свої плани – дні народження, кафе, походи в кіно – потім сходіть до банкомата та зніміть рівно стільки, щоб покрити всі витрати, не витрачаючи заощадження та не пропускаючи оплату оренди», – йдеться у статті.

Як правильно перейти тільки до готівки на вихідні

Перевірте свій бюджет і плани на вихідні. Якщо ваша субота включає кафе, магазин і концерт, вам знадобиться трохи більше грошей.

Якщо ваша субота включає кафе, магазин і концерт, вам знадобиться трохи більше грошей. Знімайте лише те, що вам потрібно . Будьте чесними з собою, але також – не перестарайтеся. Якщо у вашому бюджеті зараз $60, ви отримаєте лише $60 і не більше.

. Будьте чесними з собою, але також – не перестарайтеся. Якщо у вашому бюджеті зараз $60, ви отримаєте лише $60 і не більше. Залиште свої картки та додатки в спокої. Сховайте картки у шухляду, видаліть Apple Pay на 48 годин, якщо потрібно.

видаліть Apple Pay на 48 годин, якщо потрібно. Закінчилися гроші? Час зважених рішень. Можливо, не слід купувати чергове холодне лате, а варто повечеряти вдома.

Час зважених рішень. Можливо, не слід купувати чергове холодне лате, а варто повечеряти вдома. Тримайте картку для надзвичайних ситуацій. Йдеться про справжні надзвичайні ситуації, а не для випадків типу «мої друзі замовлять суші, а в мене страх упущеної можливості».

Нагадаємо, зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років), масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови.