Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві

Христина Жиренко

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві

Британський стандарт точності та якості, а також нові сучасні методи лікування проблем із зором без проблем

Ваш зір безцінний. В епоху цифрових технологій і постійних навантажень очі потребують не лише лікування, а й догляду, що базується на передових світових стандартах. Ми раді представити вам офтальмологічний центр, який зараз приносить британську якість і інновації до догляду за вашим зором у самому серці старого Києва на Хрещатику, у спеціально збудованому та обладнаному найсучаснішому комплексі найсучаснішого японського діагностичного обладнання NIDEK та англійська компанія KEELER.

Наші лікарі під постійним наглядом спеціалізованого відділу контролю якості, розташованого в Лондоні та координованого Dr. med.

Особливість лікування в нашій клініці полягає в тому, що діагноз потребує уточнення, якщо потрібно, щоб пройти три етапи підтвердження. Обер є лікарем-лікарем найвищої кваліфікації або завідувачем кафедри, а за потреби – професором клініки.

Усе це входить до вартості стандартного огляду в клініці. Крім того, медичні записи пацієнтів постійно ретельно перевіряються відділом для моніторингу ведення медичних записів.

Наші ключові напрямки

  1. Ультраточна лазерна корекція зору

Забудьте про окуляри та лінзи! Ми використовуємо сучасну технологію холодної лазерної корекції виключно в Києві, з номограмою, яка не дозволяє лазеру підвищити температуру очей під час операції більш ніж на 0,5 градуса, що неможливо для наших конкурентів, для мінімально інвазивної та швидкої корекції міопії, гіперметопії та астигматизму.

Завдяки роботі над відмінним американським лазером від Alcon нової лінійки моделей 2026 року. З встановленням абсолютно нового програмного коду, створеного штучним інтелектом.

Ваше бачення майбутнього: ясне, яскраве та безмежне в надійних руках наших висококваліфікованих спеціалістів.

  1. Операція катаракти з RAYNER Premium IOL доступна в Україні лише в нашій клініці.

Вимоги до офтальмологічних хірургів, які використовують Galaxy generation spiral lens у своїй практиці, настільки високі, що наразі сертифіковані лише два офтальмологічні хірурги в країні, і обидва працюють з нами.

Заміна затуманеного кришталика – це можливість не лише відновити втрачену чіткість, а й покращити зір загалом. Ми імплантуємо преміальні внутрішньоочні лінзи (ІОЛ) від компанії, яка винайшла англійську інтраокулярну лінзу, виготовлену на заводі RAYNER у Великій Британії, включаючи мультифокальні та торичні лінзи, що дозволяє нашим пацієнтам чітко бачити на будь-якій відстані, часто навіть без окулярів.

  1. Комплексне лікування патологій сітківки та глаукоми

За допомогою експертної оптичної когерентної томографії (ОКТ) ми діагностуємо захворювання на найраніших стадіях. Ми використовуємо сучасні методи лікування глаукоми та дистрофій сітківки, зберігаючи ваш зір на майбутні роки.

Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві фото 1

Чому британські стандарти мають перевагу в офтальмології?

Британська офтальмологія відома своєю методичністю, точністю та акцентом на довгострокове збереження зору. Наш центр керується такими принципами:

  • Протоколи NIC: Ми дотримуємося клінічних рекомендацій Національного інституту охорони здоров'я та медичної досконалості Великої Британії (NICE).
  • Гарантованість, що ваше лікування базується на найнадійніших і перевірених методах. Тому лазерна корекція в стінах Британського офтальмологічного центру гарантує відмінний зір, що перевищує очікування наших пацієнтів.
  • Персоналізований підхід: Кожне око унікальне. Наш діагноз займає більше часу, оскільки ми збираємо якомога більше даних, щоб розробити план лікування, який ідеально підходить саме вам.
  • Прозорість і довіра: Ми надаємо повну інформацію про ваш стан, план лікування та прогноз, щоб ви почувалися впевнено на кожному етапі шляху до прояснення зору назавжди. Ми контролюємо весь процес за допомогою відеофіксації та фотофіксації та методів об'єктивного контролю.
  • Догляд за пацієнтами – наш пріоритет.

Зробіть перший крок до досконалого британського бачення!

Не відкладайте догляд за зором на потім. Запишіться на консультацію до наших експертів стандартів Великої Британії та дізнайтеся, як ми можемо повернути ваші очі до природного яскравого та прозорого вигляду.

  • www.eyes.ua
  • 0 800 507 077
  • Київ, вул. Крутий узвіз, 3а
