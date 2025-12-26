Головна Гроші Товари та послуги
В Україні стрімко росте ціна на популярний овоч. Аналітики назвали причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Україні стрімко росте ціна на популярний овоч. Аналітики назвали причину
В Україні зросла ціна та попит на тепличні помідори
фото з відкритих джерел

Серед українських споживачів зріс попит на один із овочей 

За останній тиждень в Україні зросла ціна на тепличні помідори. Аналітики повідомили, що вплинуло на різке підвищення цін на цей овоч. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

За словами аналітиків, ціни на тепличні помідори зросли через підвищений попит на них у зв'язку із зимовими святами. Водночас на ринку пропозиція недостатня, тобто не відповідає попиту споживачів. Також аналітики зауважують, що пропозиція виробників низька через завершення сезону цього овочу.

Повідомляється, що наразі в Україні томати продають за такими цінами як 80-100 кг за один кілограм ($1,90-2,37/кг). Ця ціна залежить від якості обсягів партій постачання овочу. «В середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – пишуть аналітики.

Статистика цін на тепличні помідори в Україні
Статистика цін на тепличні помідори в Україні
фото: EastFruit

До того ж високі ціни на тепличні помідори тримаються через дорогу імпортну продукцію, яка зросла у порівнянні з минулим тижнем. Водночас пропозиція імпортних продуктів на ринку в Україні є обмеженою.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що ціни на продукти зросли за 2025 рік, цього року українцям доведеться витратити більше, аби приготувати улюблені страви на зимові свята. У порівнянні з минулим роком, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини, коштуватиме дорожче. 

Також «Главком» розповідав, що у мережі супермаркетів «Сільпо» з’явився екзотичний фрукт, ціна якого доступна далеко не кожному пересічному українцю. Йдеться про дуріан – специфічний тропічний фрукт, відомий своїм незвичним поєднанням райського смаку та вкрай різкого запаху. Проте цього разу увагу привернув не аромат плоду, а його вартість.

Теги: овочі ціни продукти

