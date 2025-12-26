В Україні стрімко росте ціна на популярний овоч. Аналітики назвали причину

Серед українських споживачів зріс попит на один із овочей

За останній тиждень в Україні зросла ціна на тепличні помідори. Аналітики повідомили, що вплинуло на різке підвищення цін на цей овоч. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

За словами аналітиків, ціни на тепличні помідори зросли через підвищений попит на них у зв'язку із зимовими святами. Водночас на ринку пропозиція недостатня, тобто не відповідає попиту споживачів. Також аналітики зауважують, що пропозиція виробників низька через завершення сезону цього овочу.

Повідомляється, що наразі в Україні томати продають за такими цінами як 80-100 кг за один кілограм ($1,90-2,37/кг). Ця ціна залежить від якості обсягів партій постачання овочу. «В середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – пишуть аналітики.

Статистика цін на тепличні помідори в Україні фото: EastFruit

До того ж високі ціни на тепличні помідори тримаються через дорогу імпортну продукцію, яка зросла у порівнянні з минулим тижнем. Водночас пропозиція імпортних продуктів на ринку в Україні є обмеженою.

