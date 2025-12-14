Тренди ювелірних виробів цього сезону: які сережки обрати?

Бренд «Золотий Вік»: чому його сережки підкорюють серця

Світ ювелірних прикрас змінюється швидше, ніж модні тренди, але сережки незмінно залишаються одним із найбажаніших аксесуарів. У колекціях бренду «Золотий Вік» кожен покупець може знайти саме ту пару, яка підкреслить настрій, індивідуальність і стиль. Сережки «Золотий Вік» – від класичних цвяшків до сміливих геометричних форм та прикрас із камінням.

Найпопулярніші напрямки:

Мінімалізм – лаконічні геометричні форми, тонкі лінії, скромні кристали.

– лаконічні геометричні форми, тонкі лінії, скромні кристали. Класика золота – акуратні гвоздики, маленькі кільця, сережки-пусети.

– акуратні гвоздики, маленькі кільця, сережки-пусети. Срібний блиск – тренд на холодний метал продовжує утримувати позиції.

– тренд на холодний метал продовжує утримувати позиції. Ювелірні трансформери – сережки, які можна носити кількома способами.

– сережки, які можна носити кількома способами. Акцентні сережки для вечора – довгі, рухомі, з блискітками й камінням.

Як обрати сережки: три ключові критерії

Процес вибору сережок останніми роками став більш усвідомленим. Для покупців важливо не просто придбати прикрасу – вона має відповідати стилю життя, розкривати характер та залишатися актуальною багато років.

Найчастіше звертають увагу на:

Матеріал. Золото 585 проби та срібло – найпопулярніші варіанти. Жовте золото асоціюється з класикою, біле – з сучасним стилем, а червоне додає образу теплоти. Комфорт і вага. Багато хто з покупців обирають сережки на кожен день, тому легкість і надійна застібка є визначальними. Універсальність моделі. Сережки, що поєднуються і з діловим костюмом, і з casual-луком, значно частіше опиняються у кошику покупця.

Бренд «Золотий Вік»: чому його сережки стають фаворитами

Український бренд «Золотий Вік» давно став одним із найупізнаваніших на ювелірному ринку. Його прикраси цінують за поєднання доступності та преміальної якості, а каталог сережок охоплює як класичні моделі, так і сучасні дизайнерські рішення.

Ключові переваги:

великий вибір золота та срібла;

актуальні колекції, що оновлюються кожен сезон;

сучасні технології кріплення каменів, що підвищують довговічність виробів;

комфортні моделі для щоденного носіння;

можливість підібрати сережки під будь-який стиль: від романтичного до ультрамодного.

Які сережки обирають на подарунок

Різдвяні та новорічні свята традиційно стають часом, коли продажі ювелірних прикрас різко зростають. Сережки – один із найпопулярніших подарунків.

Найбільш популярні моделі:

золоті пусети з фіанітами або діамантами;

срібні сережки-кільця;

сережки з кольоровими вставками (смарагд, сапфір, гранат);

дитячі золоті сережки з емаллю;

класичні золоті підвіси на англійській застібці.

Перевага сережок у тому, що вони підходять майже кожному, не вимагають визначення розміру, а тому є безпрограшним варіантом святкового подарунка.

Що обрати у 2026 році: короткий прогноз трендів

Експерти прогнозують, що наступного року продовжать домінувати:

сережки з білим золотом;

мініатюрні кільця;

прикраси з перлами у сучасному дизайні;

комбінації металів у межах однієї пари;

стильні моносережки та ear cuffs.

Ювелірні бренди, включно із «Золотим Віком», уже підготували оновлені колекції, де класика отримує сучасне прочитання, а дизайн стає ще більш легким і витонченим.

Сережки залишаються однією з найпопулярніших ювелірних прикрас серед українок. Вони допомагають підкреслити індивідуальність, доповнити образ і створити потрібний акцент. А широкий вибір від брендів на кшталт «Золотий Вік» дозволяє підібрати модель на будь-який випадок – від щоденних маленьких пусетів до розкішних вечірніх сережок.