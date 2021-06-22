Акциз на «зелену» енергію буде останньою краплею для інвесторів перед масовими арбітражами проти України, – експерт

За словами Масевича, можливе запровадження акцизу негативно сприймається інвесторами

Можливе запровадження акцизу у розмірі 3,2% на електроенергію з відновлюваних джерел знижує інвестиційну привабливість сектору відновлюваної енергетики в Україні та дає інвесторам додаткові підстави (на фоні ретроспективного зниження «зелених» тарифів) для подання позовів проти уряду в міжнародні арбітражі.

Таку думку 22 червня в коментарі для агентства ExPro висловив директор девелоперської та інвестиційно-консалтингової компанії IPU Renewable Energy Станіслав Масевич.

«Такі несподівані речі негативно впливають на інвестиційний клімат і спонукають інвесторів переглядати свої позиції щодо інвестування, а тих, хто вже інвестував мати додаткові аргументи для того, щоб звертатися в міжнародні арбітражі», – сказав він.

За словами Масевича, можливе запровадження акцизу негативно сприймається інвесторами, особливо на фоні зниження «зеленого» тарифу у липні 2020 року та невиконання урядом умов меморандуму, який був прийнятий у червні минулого року.

«Це знижує інвестиційну привабливість галузі на фоні всієї ситуації з неплатежами за «зелену» енергетику, відсутністю розуміння того, коли буде погашена заборгованість, яка склалася… Меморандум порушується, 80% умов документу не було виконано з боку Уряду», – пояснив він, додавши, що в меморандумі не передбачалися додаткові податки і збори на електроенергію в ВДЕ.

«Створюється ще одна підстава для українських та іноземних інвесторів звертатися у міжнародні арбітражі щодо порушення законодавчих умов отримання «зеленого» тарифу в Україні», – зазначив Масевич.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.