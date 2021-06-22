Американський інвестор розчарувався в Україні після податкових ініціатив уряду для «зеленої» енергетики

«Розуміння того, як буде розвиватися галузь, немає жодного», – зазначив Подпругін

Зміна владою законодавства щодо розвитку «зеленої» енергетики у питанні введення акцизу на «зелену» електроенергію і невиконання державою своїх зобов’язань негативно оцінюється інвесторами, в країні немає розуміння, як розвивати галузь ВДЕ.

Про це заявив операційний директор компанії Elementum Energy Олександр Подпругін.

«Рік тому, коли був прийнятий меморандум, коли ми домовилися про якісь правила гри, коли держава взяла на себе зобов’язання, коли почалися платежі, в лютому цього року ситуація майже стабілізувалася, ми у вересні почали будівництво ще однієї вітрової електростанції, яка буде введена наступного року. Проте потім з’явилися новини про відсутність платежів, потенційне введення акцизу», – розповів Подпругін.

За його словами, інвестори вкрай негативно сприйняли новину про намір влади запровадити акциз на «зелену» енергетику, про що йдеться в урядовому законопроекті про зміни податкового законодавства (№5600).

«Розуміння того, як буде розвиватися галузь, немає жодного. Коли ми приймали рішення про інвестування 2 місяці тому проєкт, не йшла мова взагалі про акцизний податок. Тобто, це мінус 3% доходності», – зазначив Подпругін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.