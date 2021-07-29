Дії уряду шкодять інвестклімату та галузі «зеленої» енергетики України, – Гончаренко

Гончаренко зазначив, що є великий ризик для вітчизняної «зеленої» генерації – імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Уряд не виплатив виробникам «зеленої» електроенергії 15,8 мільярдів гривень боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем'єр-міністра України.

«Держава не виконала свої зобов'язання за Меморандумом про взаєморозуміння. Передбачалося погашення боргів перед виробниками ВДЕ на рівні 40% у 2020 році, 60% – у 2021 році», – сказав Гончаренко.

За його словами, на сьогодні заборгованість становить 15,8 млрд грн, а графік погашення боргу не виконується.

«Також поточні платежі не були забезпечені у повному обсязі. Це завдає великого удару по виробниках альтернативної енергетики», - додав нардеп.

Окрім того, він зазначив, що є ще один великий ризик для вітчизняної «зеленої» генерації – імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

«Не можна допустити його поновлення. Це стає на шляху нашої європейської інтеграції!», – підкреслив Гончаренко.

При цьому він повідомив, що на засіданні прем'єр-міністр погодився, що для погашення боргів перед виробниками «чистої» енергетики необхідно розміщувати облігації. Очікуваний термін їх випуску – жовтень поточного року.