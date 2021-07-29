  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Дії уряду шкодять інвестклімату та галузі «зеленої» енергетики України, – Гончаренко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дії уряду шкодять інвестклімату та галузі «зеленої» енергетики України, – Гончаренко

    Гончаренко зазначив, що є великий ризик для вітчизняної «зеленої» генерації – імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

    Уряд не виплатив виробникам «зеленої» електроенергії 15,8 мільярдів гривень боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

    Про це написав нардеп Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем'єр-міністра України.

    «Держава не виконала свої зобов'язання за Меморандумом про взаєморозуміння. Передбачалося погашення боргів перед виробниками ВДЕ на рівні 40% у 2020 році, 60% – у 2021 році», – сказав Гончаренко.

    За його словами, на сьогодні заборгованість становить 15,8 млрд грн, а графік погашення боргу не виконується.

    «Також поточні платежі не були забезпечені у повному обсязі. Це завдає великого удару по виробниках альтернативної енергетики», - додав нардеп.

    Окрім того, він зазначив, що є ще один великий ризик для вітчизняної «зеленої» генерації – імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

    «Не можна допустити його поновлення. Це стає на шляху нашої європейської інтеграції!», – підкреслив Гончаренко.

    При цьому він повідомив, що на засіданні прем'єр-міністр погодився, що для погашення боргів перед виробниками «чистої» енергетики необхідно розміщувати облігації. Очікуваний термін їх випуску – жовтень поточного року.

    Теги: імпорт Олексій Гончаренко уряд альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дії уряду шкодять інвестклімату та галузі «зеленої» енергетики України, – Гончаренко