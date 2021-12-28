Для західних ЗМІ зв'язок Зеленського з Коломойським очевидний – нардеп

«Вся ця зе-олігархізація – жалюгідна спроба відволікти увагу українського суспільства і західної спільноти», – Гончаренко

Сполучені штати Америки не сприймають всерйоз так звану «деолігархізацію» від Володимира Зеленського через постійні преференції, які українська влада надає головному олігарху країни Ігорю Коломойському.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи публікації в американських ЗМІ щодо фінансових схем Коломойського.

«Можна стільки завгодно переконувати Америку в своїх видатні зусиллях по боротьбі з олігархами, але коли Коломойський отримає від держави скидку на ренту з марганцевої руди – то для розумних людей все стає очевидним», – написав Гончаренко.

Він заявив, що в американських ЗМІ ледь не щомісяця з’являються нові і нові розслідування фінансових махінацій «українського олігарха №1 і за сумісництвом бізнес-партнера українського президента по медіабізнесу»

«Вся ця зе-олігархізація – це жалюгідна спроба відволікти увагу українського суспільства і західної спільноти, що Зеленський не слуга олігарха Коломойського, якого він роками укриває від американського і українського правосуддя», – додав Гончаренко.