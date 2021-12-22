Економічний паспорт українця – це мильна бульбашка, яка може привести до дефолту – нардеп

За словами Ар’єва, розплачуватись за ініційований владою «економічний паспорт» буде вже наступна влада

Економічний паспорт українця, завдяки якому президент прагне переобратись на другий термін, може привести країну до дефолту. Про це заявив народний депутат, член фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв.

«Це така пірамідка. Розрахована вона на те, що люди повірять, що кожному дадуть по 10 тис. доларів. Але такі самі історії були в «МММ», коли говорили, що ви от покладете трошки, а потім ще собі переведете, і буде у вас тоді ще більше. І ті, хто на перших порах перед пірамідою, то вони отримували, але інші всі втрачали. А тут навіть ті, хто на перших порах не отримають, тому що там перші виплати будуть в 2037 році», – пояснив Ар’єв.

Він також зазначив: кошти через кілька років можуть суттєво знецінитись, тож українці, яким обіцяють значні гроші за цією програмою при досягненні повноліття, отримають копійки.

«Це красива обіцянка, яка одночасно схожа і на фінансову піраміду, і на історію з приватизацією так званою, яка відбувалася на початку 90-х років, коли кожному видали сертифікати і потім ці сертифікати скуповувалися за те, що по схемі відбувалася така темна приватизація за цими сертифікатами», – зазначив Ар’єв.

На думку депутата, ініціатива влади застосувати при цьому механізм облігацій внутрішньої державної позики обернеться великими проблемами для країни, адже наслідком може стати дефолт.

«Коли все це робиться через державну позику, воно може луснути, як мильна бульбашка. І куди дінуться всі ті гроші, в тому числі накопичені красиво, після створення цього так званого фонду? І ми розуміємо, що якщо Україна оголосить дефолт. А це означає платити по своїм зобов’язанням», – сказав Ар’єв.

За його словами, розплачуватись за ініційований цією владою «економічний паспорт» буде влада наступна, нинішня ж думає лише про те, як переобратись знову, тому й пропонує такі піар-програми.

«На той момент цієї влади вже не буде, яка зараз робить всі економічні і фінансові підгрунтя для оголошення в майбутньому дефолту. І у наступної влади, у наступних урядів може бути безвихідна ситуація», – підсумував Ар’єв.

Раніше член економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що реалізація президентської ініціативи про економічний паспорт українця призведе до недофінансування пенсій та соціальних виплат.

Водночас народний Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт – це виключно піар-проект президента, який дискримінує українських дітей за роком народження.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження «економічного паспорта українця». Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.