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    Думки вголос

    Зеленський наніс реальної шкоди відносинам України та Заходу

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Зеленський підписав зобов'язання перед МВФ обрати голову САП до 21 листопада 2021 року - Зеленський наніс реальної шкоди відносинам України та Заходу
    Зеленський підписав зобов'язання перед МВФ обрати голову САП до 21 листопада 2021 року

    Главу антикорупційної прокуратури не можуть обрати вже 15 місяців

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    То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора – это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

    Завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов. Простая математика, надо просто завершить процедуру и признать Клименко главой САП.

    Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, «Довіра», и «За майбутнє», не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc

    Я напоминаю, что главу САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. А ведь в ведении САП дела по всем олигархам – и по Коломойскому, и по Ахметову, и по замглавы ОП Татарову, и по Слугам народа – то есть происходит сознательное блокирование работы антикоррупционных органов. И президент США 1 СЕНТЯБРЯ подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно – так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 НОЯБРЯ 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

    Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, наших западных союзников, всего нашего общества?

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ США САП Володимир Зеленський Офіс президента
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    Зеленський наніс реальної шкоди відносинам України та Заходу