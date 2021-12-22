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    Конкурс на главу антикорупційної прокуратури загрожує Коломойському та владі – головна редакторка «Укрправди»

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    21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою - Конкурс на главу антикорупційної прокуратури загрожує Коломойському та владі – головна редакторка «Укрправди»
    21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою

    «Необрання керівника САП – це особиста справа президента Зеленського», – Мусаєва

    Президент Володимир Зеленський і його найближче оточення особисто зацікавлені в зриві конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки керівник САП загрожує розслідуваннями по зарплатам в конвертах «Слузі Народу», корупції на Великому будівництву і справам Ігоря Коломойського.

    Про це заявила головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.

    «Після цього засідання я абсолютно переконана у словах кількох своїх співрозмовників, що особисто Зеленський та його найближче оточення роблять усе можливе, аби конкурс зірвати. І так, необрання керівника САП сьогодні – це особиста справа президента Зеленського. За яку він рано чи пізно понесе відповідальність. В останньому в мене немає жодних сумнівів», – заявила журналіст на своїй сторінці в Facebook.

    Мусаєва наголосила, що керівник САП, який у разі обрання і у разі своєї абсолютної незалежності від влади, несе загрозу.

    «Заробітним платам народних депутатів від Слуги народу у конвертах. Наразі в НАБУ, за словами дипломатів, знаходиться близько 80 проваджень щодо членів парламенту. Найвеличнішому проєкту сучасності «Велике будівництво». Побудованому на кошти платників податків, а не «за підтримки президента Зеленського». Справам проти «Приватбанку» і Коломойського», – додала Мусаєва.

    Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

    П’ять з шести членів від парламенту голова комісії Катерина Коваль («За майбутнє»), Олена Бусол («За майбутнє»), Андрій Гуджал («Опозиційна платформа – За життя»), Богдан Романюк («Довіра»), та Євген Соболь («Слуга народу») не підтримували жодного голосування.

    Теги: Ігор Коломойський конкурс САП Володимир Зеленський Українська правда За майбутнє
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    Конкурс на главу антикорупційної прокуратури загрожує Коломойському та владі – головна редакторка «Укрправди»