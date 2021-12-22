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    Думки вголос

    Обрання антикорупційного прокурора: Зеленський і Єрмак плюнули в лице західним партнерам

    • Віталій Шабунін

      Голова правління Центру протидії корупції

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    Контрольовані Зеленським/Єрмаком членик комісії відмовилися проголосувати, що 230+16=246 - Обрання антикорупційного прокурора: Зеленський і Єрмак плюнули в лице західним партнерам
    Контрольовані Зеленським/Єрмаком членик комісії відмовилися проголосувати, що 230+16=246
    фото: Facebook/Андрій Єрмак

    За все, все, що відбуватиметься далі відповідають Зеленький з Єрмаком особисто

    Отже, Зеленський/Єрмак таки зірвали призначення керівника САП. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко.

    Зроблено це в показовий, підкреслено бєспрєдєльний, спосіб. Щоб в наших Західних союзників точно не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в лице.

    Для розуміння контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії відмовилися затвердити, ними ж проставлені та особисто оголошені бали.

    Контрольовані Зеленським/Єрмаком членик комісії відмовилися проголосувати, що 230+16=246.

    Деталі – в тексті нижче. Зараз наголошу лише на одному: за все, все, що відбуватиметься далі відповідають Зеленький з Єрмаком особисто.

    Члени комісії від парламенту (5 з 6) не дали голоси за фінальне рішення, це: голова комісії Коваль (За Майбутнє), Романюк (Довіра), Бусол (За Майбутнє), Соболь (від Слуг Народу) та Гуджал (ОПЗЖ).

    Фінальні бали в рейтингу: Олександр Клименко набрав 246 балів, Андрій Синюк 229 балів.

    До речі, Бусол поставила Клименку за співбесіду 2 бали, а Гулжал – 1 бал. Причому Синюку вони вони поставили по максимуму. Напевне ще сподіваючись змахлювати.

    Зрештою Коваль зачитала проєкт рішення комісії, за яким переміг детектив НАБУ Клименко, який доганяв Татарова.

    Однак контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії не дали голоси за формальне рішення, після якого країна отримала б керівника САП, конкурс на якого триває уже понад рік.

    Члени комісії пропонують зібратися сьогодні – однак це нічого не змінить. Клименко є переможцем конкурсу і це означає, що Банкова збирається зірвати конкурс.

    Рішення ОАСК напередодні точно не випадкове і писалося на Банковій.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАБУ конкурс САП Володимир Зеленський Андрій Єрмак За майбутнє
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    Обрання антикорупційного прокурора: Зеленський і Єрмак плюнули в лице західним партнерам