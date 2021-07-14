Енергетичну безпеку України забезпечить інтеграція до енергосистеми ЄС і декарбонізація – Максим Тімченко

Україні в жодному випадку не потрібно зупинятися на шляху до збільшення частки виробництва чистої електроенергії

Енергетична безпека України можлива лише за умови інтеграції енергетичної системи до об’єднаної енергосистеми країн ЄС та декарбонізації сегменту виробництва електричної енергії. Про це під час свого виступу на 12-му Українському енергетичному форумі розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Хоча в Україні сформований самодостатній сектор електроенергетики, і ми змогли зберегти потенціал атомної енергетики, розвиваємо сектор зеленої енергетики, проте залишаємося імпортозалежною країною. За індексом енергетичної безпеки країна на 25 місці. Що ж необхідно міняти? Два ключових напрямки – декарбонізація за моделлю європейських країн, і друге – ринкова інтеграція з європейською енергосистемою», – зазначив Максим Тімченко.

Генеральний директор ДТЕК підкреслив, що Україні в жодному випадку не потрібно зупинятися на шляху до збільшення частки виробництва чистої електроенергії.

«Амбітні плани з нарощування виробництва зеленої електроенергії у Європі: до 2030 року досягти 32%. В Україні сьогодні частка чистої енергії - 12%, і наша мета – 17%, ми відстаємо від цілей Європи, і це сигнал для політиків, як ми можемо зблизитися з амбіціями європейських сусідів», – зазначив Максим Тімченко.

Йдеться про мікс у виробництві електроенергії різними типами генерації, а також зниження частки вугільної генерації.

«За 3-4 роки ми зробили величезний ривок у зеленій енергетиці, і ми розуміємо, що потрібно зробити, щоб довести до 2050 року частку зелених до 70%. Очевидно, що для цього потрібні інвестиції. Держава не зможе самостійно реалізувати план зі збільшення частки зеленої електроенергії, потрібні інвестиції приватного сектора. Питання інвестицій сьогодні знаходиться, зокрема, у регуляторному середовищі та рівні оподаткування», - зазначив Максим Тімченко.

Він також підкреслив, що ДТЕК має на меті до 2040 року бути компанією з нульовим негативним впливом на клімат.