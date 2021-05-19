Искусственные ограничения и перекосы НКРЭКУ привели к убыточности ТЭС и АЭС, – глава «Центрэнерго»

«Это не рынок. Есть много перекосов, действуют разные ограничения», – Власенко

Искусственные ограничения и перекосы на рынке электроэнергии привели к тому, что вся атомная и тепловая генерация находится в глубоком убытке, а всю прибыль получают в основном трейдеры.

Об этом заявил глава государственной компании «Центрэнерго» Юрий Власенко.

«Это не рынок. Есть много перекосов, действуют разные ограничения. Кто из участников рынка сейчас работает в прибыль? Атомщики в убытке. Тепловики в глубоком убытке. Укрэнерго в убытке. Пока что на этом рынке зарабатывают в основном трейдеры», – заявил глава госкомпании в интервью изданию «Лига.Бизнес».

Глава компании подчеркнул, что при текущей, даже заниженной цене на уголь 1650 грн, себестоимость производства 1 кВт час составляет 1,5 грн. При этом из-за перекосов на рынке компания вынуждена продавать в среднем по 1,3 грн/кВт час.

«(Себестоимость – прим.) Примерно 1,5 грн за кВт-ч. На каждой станции по-разному. А продаем мы на РСВ и двустороннем рынке в среднем по 1,3 грн за кВт-ч», – добавил глава компании.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины возложил ответственность за злоупотребления на энергорынке на регулятор НКРЭКУ.

Летом 2020 АМКУ официально обвинил Комиссию в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.

Именно действия НКРЭКУ привели к рекордным убыткам государственных компаний, в частности НЭК «Укрэнерго» и «Энергоатом».