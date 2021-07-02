Из-за руководства Укрзализныци экономике Украины угрожают огромные потери, – эксперт

«Неэффективное управление «Укрзализныцей» прослеживается буквально во всех процессах», – Гусак

Дефицит дизтоплива для работы локомотивов, из-за которого движение товарных поездов «Укрзализныци» под угрозой полной остановки – эта вина руководства компании, которое неспособно эффективно руководить компанией, и из-за которого могут остановиться производственные мощности страны. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, напомнив, что предыдущий топливный кризис случился всего пару месяцев назад.

«Эта ситуация повторяется где-то примерно раз в полгода, и основная, коренная причина – неэффективное управление Укрзализныцей. Или, проще говоря, бардак. Руководители компании носят приставку «исполняющих обязанности», то есть люди даже не понимают, что они делают, не понимают, что происходи, не владеют ситуацией. А результатами этого является и невыполнение инвестиционной программы, и сход поездов с рельсов, и периодические остановки движения из-за отсутствия дизельного топлива на Укрзализныце», – пояснил эксперт.

По его словам, неэффективное управление «Укрзализныцей» прослеживается буквально во всех процессах, и приводит к негативным результатам для всей экономики Украины.

«Если ситуация с нехваткой топлива не будет решена быстро, и произойдет остановка каких-то производств с непрерывным циклом в Украине - это будут огромные потери для экономики. Причем ситуация абсолютно непонятная, ведь сейчас в стране нет дефицита топлива. Как получилось, что Укрзализныця не может его купить? Это вопрос сейчас уже даже не к Набсовету и не к нынешнему правлению Укрзализныци, которые доказали свою некомпетентность, но и к правительству», – резюмировал Гусак.

Напомним, вчера стало известно, что движение товарных поездов «Укрзализныци» под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизтоплива. Об этом говорится в письме главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко. Как сказано в письме, уже остановлены 59 грузовых поездов, 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, и если ситуация не изменится, железнодорожному движению Ивано-Франковской, Ровенской дирекций Львовского регионального филиала грозит полная остановка. По состоянию на сегодня на Донецкой, Южной и Львовской ж/д уже нет ни остатков, ни резервов топлива, на Приднепровском, Юго-Западном и Одесском направлении запасов хватит до завтра.

Как известно, предыдущий топливный кризис случился 19 апреля, когда компания «Анвитрейд» отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. Через пару дней и.о. главы УЗ Иван Юрик отрапортовал, что кризиса удалось избежать, поскольку компания провела экстренную закупку топлива. Позже, впрочем, оказалось, что УЗ закупила дизель у все той же компании «Анвитрейд», только дороже на 3 тыс грн/тонну. То есть вместо того, чтобы засудить компанию, приведшую компанию к кризису, Юрик подарил им новый контракт по более высоким ценам.