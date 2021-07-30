Маніпуляції спекулянтів позбавили генерацію можливості купівлі палива і проведення ремонтів, – експерт

За даними «Укренерго», з 1-го по 26-те липня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 290 тис. тон. (25,3%)

Генеруючі компанії позбавлені можливості закуповувати паливо (вугілля і газ) і проводити ремонти обладнання через зловживання трейдерів-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це заявив експерт Сергій Чех.

«Як у державних, так і приватних генерацій немає коштів на закупівлю палива. Маніпуляції трейдерів-секулянтів на ринку, штучні цінові обмеження для виробників електроенергії, багатомільярдні борги на балансуючому ринку зробили свою справу. В таких умовах зрив підготовки до зими – лише питання часу», – повідомив Чех.

Він додав, що за даними «Укренерго», з 1-го по 26-те липня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 290 тис. тон. (25,3%) до 1143 тис. тон.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 21% менше, ніж мало бути на цю дату.

При цьому ціна на вугілля на світовому ринку за останній рік зросла на 167% до 132,9 дол. США за тону (29 липня 2021) що є рекордним значенням ціни за останні 10 років.

«Чи є вихід з патової ситуації? Безумовно є. Або державний менеджмент проявить політичну волю і знайде необхідний ресурс, щоб збалансувати ринок, на якому виробники електроенергії сидять на «пороховій бочці» і підтримують енергосистему, тотально працюючи у збиток, або Україні знову доведеться підтримувати баланс електроенергії відновленням імпорту», – наголосив експерт.

У той же час, за його словам, нерішучі, недостатні або несвоєчасні дії по збалансуванню енергетичної галузі незворотньо призведуть до роботи ОЕС України в умовах жорсткого дефіциту електроенергії і віялових відключень.

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. Т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.