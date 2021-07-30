У Данії закликали перетворити «Північний потік-2» в піррову перемогу Росії

Щоб знизити загрозу залежності від російського газу, слід якомога швидше добудувати газопровід з Норвегії в Польщу, зазначив ексглава МЗС Данії

Колишній міністр закордонних справ Данії Уффе Еллеманн-Єнсен заявив, що західним країнам треба зробити все, щоб знайти спосіб перетворити газопровід «Північний потік-2» в піррову перемогу Росії. Про це він написав у статті для Berlingske.

На його думку, щоб знизити загрозу залежності від російського газу, слід якомога швидше добудувати газопровід з Норвегії в Польщу.

«У європейців повинна бути можливість перекрити кран, коли знадобиться натиснути на Росію», – зазначив він.

Еллеманн-Єнсен запропонував як альтернативу закуповувати американський скраплений газ.

Він додав, що загальна енергетична політика Європи теж могла б чинити тиск на Москву на ринку блакитного палива.

Раніше компанія-оператор російського експортного газопроводу «Північний потік-2» Nord Stream 2 AG заявила, що він добудований на 99 відсотків.

Завершення будівництва стало можливим після укладення угоди між США і Німеччиною, умови якої передбачають використання газопроводу в обмін на продовження транзиту російського газу через територію України, а Берлін і Вашингтон будуть спільно добиватися енергетичної безпеки Києва.

Спочатку будівництво «Північного потоку-2» мало завершитися в кінці 2019 року, однак цьому перешкодили санкції з боку США, через які роботу над проєктом змушені були завершити деякі європейські компанії, зокрема, швейцарський власник трубоукладника Allseas.

До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.