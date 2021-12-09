Списання вагонів за віком -– провальна ідея, яка не піде на користь економіці – екснардеп

«Це не вперше влада намагається втручатись в діяльність господарюючих суб’єктів», – Ляпіна

Ініціатива Мінінфраструктури щодо списання залізничних вагонів за віком – помилкове рішення, яке зашкодить бізнесу та економіці країни. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби та колишній народний депутат Ксенія Ляпіна.

«Списання чи придбання того чи іншого засобу виробництва – це абсолютно господарська операція. Тому, на мій погляд, це черговий факап з боку влади, вибачте за грубе англійське слово, але по-іншому не назвеш. І вчергове воно, безумовно, не є на користь українській економіці», – сказала Ляпіна.

Вона нагадала, що це не вперше влада намагається ухвалити подібне рішення, грубо втручаючись в діяльність господарюючих суб’єктів, які самостійно вирішують, коли здійснювати заміну чи капітальний ремонт рухомого складу, який має поганий технічний стан. Вона також наголосила: Укрзалізниця має постійно контролювати технічний стан вагонів, ремонтувати й оновлювати його за потреби. Натомість лише постійно підвищує тарифи на свої послуги, якість яких знижується.

«Якщо вони хочуть списати, чому вони не списували всі ці роки своїм рішенням господарським? Потрошку замінюючи вагони на нові. Ні, нічого такого не було. А ціни зростали з 2015 року на перевезення вантажів, зростали в рази. Потім виділили вагонну складову в ринковий сегмент. Тобто, джерела, за рахунок чого замовляти нові, були. Але де ці нові вагони?», – пояснила Ляпіна.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.

У свою чергу виконавчий директор Співтовариства Європейських залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман зазначав, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття «термін експлуатації вагона», головне - підтримувати його в справному стані.