Спроби НАБУ відновити політизовану справу «Роттердам+» дискредитують правоохоронну систему, – ексглава СБУ

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

Реакція НАБУ на законне рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четверте закрити справу «Роттердам+» дискредитує антикорупційні органи і правоохоронну систему в цілому.

Про це заявив народний депутат, колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Навіщо було чотири рази відкривати одне й те саме кримінальне провадження, чотири рази закривати кримінальне провадження. Все це дискредитує в принципі і саме НАБУ, і нашу правоохоронну систему. Ви знаєте, цей конвеєр беззаконня в цій справі «Роттердам+» має бути зупинений», – зазначив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Нардеп наголосив, що висновки чотирьох незалежних експертних інститутів – Харківського, Дніпровського, Київського – всі підтвердили відсутність збитків у справі «Роттердам+».

«Українські слідчі, і в НАБУ, і в інших правоохоронних органах повинні навчитися виконувати вимоги КПК, які чітко встановлюють порядок розслідування і, найголовніше, є докази у справі чи немає. У справі «Роттердам+», я говорю як член парламенту, немає доказів, що чотири рази підтверджували самі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.