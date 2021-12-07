Украина не избавится от влияния РФ из-за долгового скандала Кабмина в секторе зеленой энергетики – Atlantic Council

«Россия пока ветер и солнце не контролирует. В отличие от угля и газа», – Коэн

Ариель Коэн заявил, что правительство Украины создает проблемы для зеленой энергетики

Кабинет министров Украины не в состоянии решить кризис долгов в секторе возобновляемой энергетики, что помогает России наращивать свое энергетическое влияние на страну с помощью угля и газа.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил Ариель Коэн, член Atlantic Council.

«Украина производит достаточно большое количество альтернативной электроэнергии из солнца и ветровых ресурсов», – сказал Коэн.

По его словам, правительство вместо того чтобы выстроить тарифную политику в отрасли таким образом, чтобы дальше можно было развивать ее – создает проблемы.

«Россия пока ветер и солнце не контролирует. В отличие от угля и газа. Так развивайте (зеленую энергетику – ред.)! Но нет, происходят какие-то недоплаты, сумбур с тарифами… Не в состоянии правительство сделать это так как нужно», – подчеркнул политолог.

Напомним, что в ноябре НЭК «Укрэнерго» у европейских инвесторов, включая ЕБРР, привлек 825 млн евро за счет размещения еврооблигаций. Деньги были перечислены госпредприятию «Гарантированный покупатель» для погашения долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии.

12 ноября платежные поручения на сумму 19,3 млрд грн от «Гарантированного покупателя» были переданы в Ощадбанк, чтобы осуществить расчеты с предприятиями ВИЭ.

13 ноября, в выходной день, Кабмин в срочном порядке назначил другого руководителя «Гарантированного покупателя», который остановил платежи на сумму 3 млрд грн в адрес ДТЭК ВИЭ.

Никаких четких и аргументированных объяснений об остановке платежей в адрес ДТЭК ВИЭ со стороны «Гарантированного покупателя», Ощадбанка и властей не было.

Это говорит о том, что решение о невыплате заведомо политическое и прямо противоречит всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК «Укрэнерго».