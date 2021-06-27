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    Україна віддаляється від ЄС та США через фінансовий тиск на «зелену» енергетику – Міжнародний інвестиційний центр

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    Україна віддаляється від ЄС та США через фінансовий тиск на «зелену» енергетику – Міжнародний інвестиційний центр

    ЄС та США надзвичайно швидкими темпами здійснюють перехід від застарілої та неекологічної енергетики, а Україна повністю зупинила цей процес

    Україна віддаляється від можливості ефективної співпраці з Європейським Союзом та США через свою політику фінансового тиску на галузь зеленої енергетики та іноземних інвесторів.

    Про це заявив директор Міжнародного податкового та інвестиційного центру Аріель Коен, коментуючи накопичені борги перед підприємствами відновлюваної енергетики та плани ввести акцизний збір на виробництво чистої енергії.

    «Мільярди доларів, які заборговані інвесторам у сектор відновлюваних джерел в Україні, є справжньою проблемою. Оскільки Європа рухається вперед в історичній трансформації до відновлюваних джерел, а також США, особливо завдяки адміністрації Байдена, відмовляються від енергетичного домінування Трампа та політики енергетичної незалежності», – сказав Коен.

    За його словами, поки ЄС та США надзвичайно швидкими темпами здійснюють перехід від застарілої та неекологічної енергетики, тоді як Україна повністю зупинила цей процес з невідомих причин.

    «Ми чітко бачимо прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії. Україні потрібно йти разом, щоб не відставати від Європи та США», – зазначив Коен.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

    Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

    Теги: інвестиції альтернативна енергетика
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    Україна віддаляється від ЄС та США через фінансовий тиск на «зелену» енергетику – Міжнародний інвестиційний центр