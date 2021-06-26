Віп-переселення: хто не хоче виїжджати з Конча-Заспи та на кого заявили в поліцію

Один із будинків у Конча-Заспі, з якого виселили чиновника часі президента Леоніда Кучми

Один із будинків у Конча-Заспі, з якого виселили чиновника часі президента Леоніда Кучми

Чиновники і посадовці, які протестують проти виселення, подали вісім позовів до суду

Колишні та нинішні мешканці державних дач у Конча-Заспі, які протестують проти виселення, подали вісім позовів до суду. А на двох орендарів дирекція Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами написала заяви в поліцію. Про це йдеться в спеціальному репортажі hromadske з території державних дач.

Так, директор Будинку відпочинку Олександр Гурин повідомив, що довелося заявляти в поліцію через «завдані збитки у великому розмірі» на Василя Бурбу – колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років та на Олександра Литвинова, суддю Конституційного Суду.

За словами Гурина, син Литвинова проживав у двомісному номері одного з чотирьох пансіонатів, і після себе залишив знищене приміщення з «розбитими стінами».

«Коли виїжджав Бурба, було демонтовано обладнання, яке належить державі. Були розкомплектовані окремі об’єкти опалення, відеоспостереження, які мали бути відповідно до інвентаризаційних карток. Тому ми звернулися до поліції», – каже директор Будинку відпочинку.

Натомість Бурба подав позов до суду, протестуючи проти розірвання з ним договору про користування маєтком. Загалом, як розповів Гурин, десять позивачів подали вісім аналогічних позовів. З ними розірвали договори до заяви президента Володимира Зеленського про аудит тих, хто і на яких підставах користується державними дачами.

Підставою для дострокового та в односторонньому порядку розірвання договорів стали порушення умов договорів про користування будинкам. Загалом це несплата за оренду та комунальні послуги від двох місяців.

«Також ми розривали договори, якщо людина самовільно захоплювала поруч земельні ділянки», – уточнив директор.

Директор Будинку відпочинку також заявив, що не визнає боргів перед мешканцями, які вклали мільйони в будівництво та ремонти будинків, з яких їх виселяють.

«У всіх договорах прописано, що інвестиція не повертається. Кошти вкладалися фізичними особами на їх ризик. Тому ми не визнаємо і не будемо визнавати жодних боргів перед ними. Це все державне майно», – додав Гурин.

За умовами договору, вкладені інвестиції вираховуються з орендної плати. Так, ексгенпрокурор Святослав Піскун (у його маєтку побувало hromadske), вичерпав коштом орендної плати інвестовані ним кошти у будівництво. З грудня 2020-го Будинок відпочинку удвічі підняв вартість за користування майном (до 270 тисяч грн за місяць) й Піскун не зміг її оплачувати, тому з ним розірвали договір через борги.

Крім Бурби та Литвинова, із Будинком відпочинку судяться:

«відсторонений» Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький – із ним розірвали договір через борги восени 2020го;

суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко – він не виплачував щомісяця 13 тисяч грн за оренду двокімнатного номера в пансіонаті;

колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький;

підприємиця Ольга Заліско – хоче відсудити три мільйони грн, які вона вклала в ремонт;

пластичний хірург Максим Іванчук.

Також один позов на трьох подали народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко і ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

Семиноженко також є у списку першої двадцятки на виселення з державних дач, яку оприлюднив голова РНБО 4 червня. Проте поки він відмовляється виїжджати.

Гурин каже, що з цієї двадцятки не хочуть залишати маєтки також Віктор Тополов та Сергій Юрченко. Однак, за словами директора, з більшістю досягнули порозуміння.

«Комусь треба декілька місяців, щоб знайти альтернативу, вивезти особисті речі. Так, Івану Васюнику треба певний час для прийняття рішення. Ми очікуємо найближчим часом підписання документів з Раїсою Багатирьовою. Ми переговорили з її представником і знайшли порозуміння», – додає Гурин.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами.

Між іншим, як торік з'ясували журналісти, на державній дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

Читайте також: