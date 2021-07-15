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    Влада України постійно погіршує умови бізнесу для «зелених» інвесторів і не допомагає їм – експерт

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    Влада України постійно погіршує умови бізнесу для «зелених» інвесторів і не допомагає їм – експерт

    «Будь яке погіршення умов має паралельно компенсуватися кращими умовами»

    Кабінет міністрів України постійно погіршує умови ведення бізнесу для інвесторів у відновлювану енергетику (ВДЕ) і не допомагає їм, попри обіцянки стимулювати залучення зовнішніх інвестицій.

    Про це заявив Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, коментуючи наміри уряду почати збирати акцизний податок з підприємств зеленої енергетики.

    «Будь яке погіршення умов має паралельно компенсуватися кращими умовами. Можливо по рефінансуванню… Для цого бізнесу треба полегшити кредитний тягар, бо вони вкладали в обладнання», – сказав Чаленко.

    За його словами, треба знаходити оптимальні рішення, де держава не погіршувала б в односторонньому порядку умови для інвесторів.

    «Ми всі пам’ятаємо «інвестиційні няні». Де вони? Де «няні», які б мали відстоювати інтереси великих інвесторів не лише у відновлювану енергетику, а й в інші галузі економіки», – зазначив експерт.

    «В принципі все було б набагато краще, якби не приймалися популістські рішення і не було ручного керівництва на енергоринку», – додав Чаленко.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

    5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

    За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

    Теги: інвестиції держава влада
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    Влада України постійно погіршує умови бізнесу для «зелених» інвесторів і не допомагає їм – експерт