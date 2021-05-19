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    Законопроект о промвыбросах не отвечает европейским требованиям, его нужно доработать – нардеп

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    Законопроект о промвыбросах не отвечает европейским требованиям, его нужно доработать – нардеп

    «Ряд украинских предприятий вынуждены будут закрыться и уволить своих работников», – объяснил Магера

    Законопроект о снижении промышленных выбросов №4167 нельзя выносить на голосование, поскольку он содержит серьезные коррупционные риски. К тому же, нормы, прописанные в проекте, не сможет выполнить промышленность. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

    Депутат напомнил, что авторы законопроекта предлагают провести экомодернизацию за 4 года, а это нереально ни по срокам, ни по финансовой нагрузке на предприятия.

    «Та же Польша шла 20 лет к существующим европейским нормам, а нам предлагают достичь тех же норм выбросов, что в Европе, за 4 года. Чтобы вы понимали: у нас, например, коксохимические батареи построены совершенно на другой технологии. Если скопировать европейские нормы, наши батареи нужно просто остановить это. А одна батарея стоит полмиллиарда долларов», – объяснил Магера в эфире телеканала «Украина 24».

    По мнению депутата, промышленность не справится с этими задачами, поскольку не имеет миллиардов на модернизацию. Поэтому ряд украинских предприятий вынуждены будут закрыться и уволить своих работников. Кроме того, он подчеркнул: законопроект содержит много коррупционных рисков.

    «В проекте прописано, что предприятию могут отказать в выдаче разрешений, но не прописано, например, какими могут быть критерии этого отказа. Все дается на откуп министерству. Министерство вправе откладывать решение, или дать 7 лет вместо 4-х по своему усмотрению. А это колоссальные риски», – рассказал Магера.

    Он также отметил: в отличие от стран Европы, в Украине не предусмотрена государственная поддержка для предприятий на проведение экомодернизации.

    «Там идет речь лишь о штрафах и платежах, которые промышленность должна изыскать и заплатить в государственный бюджет. А вот в Европе, если мы уж копируем европейские нормы, там, чтобы вы представляли даже порядок цифр, - а это 320 миллиардов евро, – закладывается в такие программы, которые финансируются из государственных бюджетов, и еще около 360 миллиардов – это кредитования на улучшение. Это все закладывается в программах Европейского Союза. У нас – ноль», – сказал Магера.

    Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

    Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) также призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на его реализацию уйдет не менее $10 млрд, которых у промышленности нет, а механизмы государственной поддержки в проекте отсутствуют.

    Теги: ЕС технологии государственный бюджет промышленность
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    Законопроект о промвыбросах не отвечает европейским требованиям, его нужно доработать – нардеп