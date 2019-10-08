Помічниця депутата Тищенка, модель Мар’яна Михолап: Я не подавала резюме

Мар’яна Михолап фото: instagram

«Я вже більше року працюю в політиці»

Народний депутат від «Слуги народу», київський ресторатор Микола Тищенко минулого тижня знову потрапив у стрічку новин. «Cлуга народу» привернув до себе увагу тим, що взяв до себе на роботу 22-річну Мар’яну Михолап. Модель, учасниця конкурсу краси обійняла посаду помічника депутата.

І Мар’яна Михолап, і помічниця іншого нардепа від «Слуги народу», танцівниця Валерія Гриценко, інтерв’ю якої вийшло на «Главкомі» раніше, ображені на ЗМІ. На їхню думку, журналісти роблять акцент «не на тому». Мовляв, вони звертають увагу на фотографії і на те, чим дівчата займалися раніше, але не помічають заслуг, завдяки яким вони і отримали роботу в парламенті.

«Сподіваюся, що протягом нашого спілкування у вас склалося трішки інше враження, ніж від новин про мене чи моїх сторінок у соцмережах», - сказала наприкінці зустрічі з «Главкомом» Мар’яна. Напередодні журналісти зловили дівчину на тому, що вона не змогла правильно назвати ім’я першого президента України, а також відповісти на питання про кількість парламентарів у Верховній Раді та чисельність фракції «Слуги народу». Але чи зобов’язана вона володіти такою інформацією?

Мар’яна закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «економічна кібернетика». Але працювала за фахом дуже нетривалий час. Каже, душа лежить до творчих завдань, а роботу помічниці нардепа називає такою, яка дозволяє знайомитися і спілкуватися з багатьма людьми і виконувати різнопланові завдання.

В інтерв’ю «Главкому» Мар’яна Михолап розказала, що з політиками працює не перший рік, розповіла, як доля звела її з Миколою Тищенком та на якому місці тепер у неї модельний бізнес.

Очікували на увагу, яка звалилася на вас? Як реагували?

Звичайно, не очікувала, і не лише я, а й уся наша команда. Цікаво, що Микола Тищенко навіть не знав, що я брала участь у конкурсі «Міс Києва 2017». Тільки його дружина знала, Алла Барановська. Я якось сказала їй про це, але вона навіть не звернула на це уваги. Коли тільки з’явилися перші коментарі про мене, то, пам’ятаю, підійшла до шефа і кажу: «Миколо Миколайовичу, там новини пішли…».

Як він відреагував?

Він нормально відреагував. Це було очікувано для всіх. Він дивиться на мене і питає: ти брала участь у «Міс Києва 2017»? Я відповіла ствердно, перепросивши, що забула про це сказати.

Тобто ви не вказали цей факт в резюме, коли влаштовувалися на роботу до депутата?

Я не подавала резюме. Були, люди які займалися парламентської виборчою кампанією Миколи Миколайовича. Так от, саме його команда обрала мене, аби я була його помічником, займалася контентом, фото, відео. Конкурсу не було. Насправді я вже більше року працюю в політиці, змогла себе зарекомендувати як людина відповідальна, яка не боїться роботи, може працювати 24/7. Якщо є завдання, я обов’язково сидітиму і робитиму його, поки воно не буде виконано досконало.

Мар’яна Михолап (фото: instagram)

«Мене помітили і запросили на роботу»

Де саме ви працювали «в політиці»?

Я працювала в PR-агентстві штатним райтером. Я писала новини, статті. Ми працювали на певних політиків. Але не можу розповісти, про кого йдеться.

Як ви потрапили на роботу в PR-агентство?

Одного разу мене попросили зробити логотип у Photoshop, хоча на той час програмою користуватися навіть не вміла. Я сама розібралася, зробила. Після цього мене помітили і запросили на роботу.

На своїй сторінці у Facebook минулого року ви написали що не бачите себе в економічній кібернетиці і шукаєте роботу в іншій сфері. Чому саме політика?

Я не можу сказати, що саме шукала. У той момент вже розуміла, чим я хочу займатися. Я закінчила школу із золотою медаллю. Закінчила інститут, маю диплом також із відзнакою. Можу сказати, що в економічній кібернетиці я дуже добре розбираюся. Мені завжди подобалося навчатися. Але з часом зрозуміла, що не готова сидіти від п’ятниці до п’ятниці біля комп’ютера в офісі. Мені потрібна така робота, де постійно змінюються задачі, змінюються люди. Ти з усіма знайомишся, з хорошими та цікавими людьми, які з тобою можуть поділитися цікавою інформацією. Саме в таких умовах почуваюся комфортно, бачу професійне зростання.

Але ще навесні у Facebook ви під фотографію на прогулянці із собакою написали «навіщо вам ця політика, краще гуляйте» …

Це було реакцією на те, що пишуть мої друзі у Facebook. Хоча вони не є політичними експертами… Знаєте, вже навіть нецікаво на свою сторінку у facebook заходити, бо там немає там ніякого різноманіття.

Які у вас обов’язки?

Основна моя задача – я прессекретар.

«На нинішньому місці я постійно професійно зростаю»

Як саме виник варіант роботи з Миколою Тищенком?

Я завжди працювала на різних проєктах, не було якоїсь постійної роботи. І коли закінчився останній мій проєкт, працедавець знав, що у мене наразі немає ніяких інших пропозицій. Вони запропонували мені залишитися.

Мар’яно, у вас економічна освіта, але тепер знання, задля яких затратили багато зусиль і часу, ви не застосовуєте.

Навпаки, я казала, що це не моє (економічна кібернетика). Не тому, що я у ній не розуміюся. У мене все виходило чудово, навіть працювала на кафедрі економіко-математичного моделювання в своєму університеті. Просто я екстраверт. Зараз відчуваю, що на нинішньому місці я постійно професійно зростаю.

Не так давно ви позиціонували себе як модель. Чому відкинули цей варіант, адже він більш «творчий», а ви саме так хотіли?

У модельній сфері мені подобалося те, що я можу знайомитися з творчими людьми. Якщо ви бачили, я працювала з Ольгою Томіною (відома візажистка із Білорусі), із Славою Чайкою (відомий український візажист). Такі люди мене завжди надихали. Мені також були цікаві хороші фотопроєкти.

Але ж політика, на відміну від моди, зовсім інша робота?

Я завжди була різноплановою людиною, мені завжди було цікаво дізнатися щось нове. Я ніколи не зациклювалася на одному. Коли ти сидиш і робиш якусь одну монотонну роботу, ти втрачаєш відчуття життя.

Я також пропонувала свої послуги як репетитора. Я завжди дуже любила математику, дуже добре розбиралася як у шкільній програмі, так і в університетській. Вища математика для мене була взагалі одним з найулюбленіших предметів. Своє резюме з приводу того ж репетиторства я виклала у мережу в 2015 році, тобто коли навчалася на другому курсі університету. Мені тоді було 19.

Ви маєте політичні амбіції?

Наразі у мене немає думки, що сьогодні я – помічник, а завтра депутат. Нині я тут, у Раді, ходжу, вивчаю, як усе працює.

Навіщо видалили деякі фотографії з Instagram?

Я деякі знімки приховала, не видаляла. Ніяких особливих фотографій там немає. Коли побачила, що люди зараз такі заангажовані… Словом, просто не хотілося давати якісь ще приводи щось вигадували про мене.

Зарплати помічника вам вистачає?

Мій оклад після вирахування всіх податків наразі складає 14 тис. грн. На всіх помічників одного депутата без вирахування податків – 48 тисяч. За трудовим договором у нас ще працює Олександр (помічник Олександр Сітак, був помічником загиблої народної депутатки Ірини Бережної), він - юрист. Більшість всіх помічників Миколи Миколайовича мають юридичну освіту.

У 2013 році між Миколою Тищенком і співачкою Анною Сєдоковою виник конфлікт. Ваш нинішній шеф назвав Анну «шлюхою». Чи звертали ви увагу на цей факт, погоджуючись на цю роботу?

Здається, конфлікт між ними уже вичерпаний. Я ніколи не оцінюю людину за тим, що про неї пишуть, або кажуть інші. Думка складається тільки після особистого спілкування з нею. Я знала, що він був у «МайстерШефі» (кулінарне телешоу), я знала, що він був успішним ресторатором. Значить, він – хороший керівник, значить, люди за нього трималися.

Якщо зараз зайти в інтернет і прочитати інформацію про мене, теж можна скласти погану думку. Сподіваюся, що протягом нашого спілкування у вас склалося трішки інше враження. Зараз у мене є встановлений навіть бот (напевно, у Telegram), який моніторить все, що пишуть про мене.

Михайло Глуховський, «Главком»

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