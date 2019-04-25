Данилюк назвав НАБУ органом для політичних переслідувань



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Експерт команди Зеленського Олександр Данилюк вважає, що НАБУ і САП треба перезавантажити

Національне бюро антикорупційних розслідувань і Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають швидко продемонструвати результат, інакше відбудеться зміна керівництва цих органів. Про це сьогодні заявив член команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк під час заходу Європейської бізнес асоціації.

«Пріоритет номер один - це перезапуск антикорупційної інфраструктури. Я брав участь у запуску її, а за останні два роки вона просто паралізована і не здатна показувати хоча б якийсь результат», - сказав він, додавши, що цей вузол треба розрубати.

«Зрозуміло, що потрібно перезапускати агентство з питань боротьби з корупцією (НАБУ). У його поточному стані - воно що є, що його немає, це орган для політичних переслідувань», - вважає Данилюк.

На його думку, спочатку НАБУ і САП повинні почати співпрацювати. «Їм потрібно дати обмежений час, щоб вони показали результат. Якщо ні - перезапуск Антикорупційної прокуратури.... Можна по-різному дивитись на ситуацію, але зараз НАБУ із САП не працюють. Антикорупційний прокурор заблокував роботу», - зауважив екс-міністр фінансів.

Данилюк розраховує, що після інавгурації Зеленського багато справ будуть передані в суди.

«Покажіть хоча б щось. Якщо ні, тоді будемо перезапускати», - резюмував Данилюк.