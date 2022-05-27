Очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь

Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню України мають бути притягнуті до відповідальності

Північна Македонія підтримує справедливу боротьбу українського народу

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Про це він написав у Twitter.

Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

«Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Нанесення ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності», – написав Османі.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z — Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022

Міністр наголосив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.

«Для мене честь бути у Києві сьогодні. Україна перебуває на передньому плані захисту наших спільних цінностей свободи та демократії», - зазначив Османі.

Honored to be in Kyiv tdy.

#Ukraine is at the forefront of protecting our shared values of freedom and democracy. #NorthMacedonia strongly supports the just cause of the Ukrainian people. ???? pic.twitter.com/RzfCFjYabh — Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.

8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.

Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві.



