Очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Про це він написав у Twitter.

Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

«Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Нанесення ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності», – написав Османі.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z

Міністр наголосив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.

«Для мене честь бути у Києві сьогодні. Україна перебуває на передньому плані захисту наших спільних цінностей свободи та демократії», - зазначив Османі.

Honored to be in Kyiv tdy.

#Ukraine is at the forefront of protecting our shared values of freedom and democracy. #NorthMacedonia strongly supports the just cause of the Ukrainian people. ???? pic.twitter.com/RzfCFjYabh