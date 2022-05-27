Очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь
Північна Македонія підтримує справедливу боротьбу українського народу
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Про це він написав у Twitter.
Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.
«Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Нанесення ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності», – написав Османі.
The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z— Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022
Міністр наголосив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.
«Для мене честь бути у Києві сьогодні. Україна перебуває на передньому плані захисту наших спільних цінностей свободи та демократії», - зазначив Османі.
Honored to be in Kyiv tdy.— Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022
#Ukraine is at the forefront of protecting our shared values of freedom and democracy. #NorthMacedonia strongly supports the just cause of the Ukrainian people. ???? pic.twitter.com/RzfCFjYabh
Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.
8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.
Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві.