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    Політика

    Очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь

    Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню України мають бути притягнуті до відповідальності - Очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь
    Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню України мають бути притягнуті до відповідальності
    фото: Буяр Османі/Twitter

    Північна Македонія підтримує справедливу боротьбу українського народу

    Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Про це він написав у Twitter.

    Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

    «Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Нанесення ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності», – написав Османі.

    Міністр наголосив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.

    «Для мене честь бути у Києві сьогодні. Україна перебуває на передньому плані захисту наших спільних цінностей свободи та демократії», - зазначив Османі.

    Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.

    8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.

    Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь