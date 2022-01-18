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    На Водохреще киянами освячену воду возитимуть спеціальні цистерни: адреси

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    Кожна з водовозок пройшла санітарну обробку - На Водохреще киянами освячену воду возитимуть спеціальні цистерни: адреси
    Кожна з водовозок пройшла санітарну обробку
    фото: Київводоканал

    Охочим набрати освяченої води на Водохреща необхідно зі своєю тарою підійти до водовозок

    Напередодні Водохреща у столиці традиційно готують автоцистерни, у яких розвозитимуть питну воду для освячення. Про це повідомляє «АК «Київводоканал»

    Кожна з водовозок проходить санітарну обробку: спочатку її дезінфікують, заповнюючи водою з хлором, а після промивають чистою питною водою. Після цього представники лабораторій Київводоканалу відбирають проби води з водовозки та відправляють на аналіз.

    Отримавши висновок, що якість води відповідає нормативним вимогам Державних санітарних норм і правил, працівники підприємства відправляють автоцистерни на освячення.

    Охочим набрати освяченої води на Водохреща необхідно зі своєю тарою підійти до водовозок, які будуть розташовані за адресами:

    18 січня:

    • З 10:00 біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

    19 січня:

    • З 8:00 до 10:00 біля храму Малої Теплої Софії, вул. Володимирська, 24;
    • З 10:00 до 15:00 біля храму святих Першоверховних апостолів Петра і Павла, вул. Стеценка, 14;
    • З 13:00 у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього;
    • З 9:00 біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

    Нагадаємо, до Водохреща у столиці облаштували спеціальні понтони для купання.

    Нагадаємо, на Водохреще деякі вулиці Києва залишаться без води.

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    Теги: Київводоканал хрещення Свято Водохреща
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    На Водохреще киянами освячену воду возитимуть спеціальні цистерни: адреси