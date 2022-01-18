На Водохреще киянами освячену воду возитимуть спеціальні цистерни: адреси

Кожна з водовозок пройшла санітарну обробку

Охочим набрати освяченої води на Водохреща необхідно зі своєю тарою підійти до водовозок

Напередодні Водохреща у столиці традиційно готують автоцистерни, у яких розвозитимуть питну воду для освячення. Про це повідомляє «АК «Київводоканал»

Кожна з водовозок проходить санітарну обробку: спочатку її дезінфікують, заповнюючи водою з хлором, а після промивають чистою питною водою. Після цього представники лабораторій Київводоканалу відбирають проби води з водовозки та відправляють на аналіз.

Отримавши висновок, що якість води відповідає нормативним вимогам Державних санітарних норм і правил, працівники підприємства відправляють автоцистерни на освячення.

Охочим набрати освяченої води на Водохреща необхідно зі своєю тарою підійти до водовозок, які будуть розташовані за адресами:

18 січня:

З 10:00 біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

19 січня:

З 8:00 до 10:00 біля храму Малої Теплої Софії, вул. Володимирська, 24;

З 10:00 до 15:00 біля храму святих Першоверховних апостолів Петра і Павла, вул. Стеценка, 14;

З 13:00 у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього;

З 9:00 біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

Нагадаємо, до Водохреща у столиці облаштували спеціальні понтони для купання.

Нагадаємо, на Водохреще деякі вулиці Києва залишаться без води.