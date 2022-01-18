ЗМІ дізналися про несподіваний візит держсекретаря США у Київ
За інформацією джерел, на переговорах з українськими посадовцями мова буде про російську загрозу
Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибуде з візитом до Києва. Відповідну інформацію «Європейській правді» підтвердило джерело у Державному департаменті США.
Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерела, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.
«Звичайно, на переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це – головна причина його приїзду», – розповів співрозмовник видання.
Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.
Видання «Інтерфакс-Україна» додає, що Блінкен, зокрема, зустрінеться з презиеднтом Володимиром Зеленським.
Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.
Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.
Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.
Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.
Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.
До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.
Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.