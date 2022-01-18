ЗМІ дізналися про несподіваний візит держсекретаря США у Київ

За інформацією джерел, на переговорах з українськими посадовцями мова буде про російську загрозу

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибуде з візитом до Києва. Відповідну інформацію «Європейській правді» підтвердило джерело у Державному департаменті США.

Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерела, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

«Звичайно, на переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це – головна причина його приїзду», – розповів співрозмовник видання.

Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

Видання «Інтерфакс-Україна» додає, що Блінкен, зокрема, зустрінеться з презиеднтом Володимиром Зеленським.

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.