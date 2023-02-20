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Ім'я Джо Байдена з’явилося на Алеї сміливості в Києві (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ім'я Джо Байдена з’явилося на Алеї сміливості в Києві (фото)
фото: Офіс президента

США надають підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення 

У Києві на Алеї сміливості з’явилася дошка присвячена президенту США Джо Байдену. Пам’ятну плиту було встановлено на знак підтримки США України від початку повномасштабного вторгнення.

Ім'я Джо Байдена з’явилося на Алеї сміливості в Києві (фото) фото 1

На дошці стоїть підпис Байдена, а також вказані дві дати: дата першого телефонного дзвінка Володимиру Зеленському у день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року та перший візит президента США до України 20 лютого 2023 року.

Ім'я Джо Байдена з’явилося на Алеї сміливості в Києві (фото) фото 2

«Сьогодні на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі», - сказав президент України Володимир Зеленський після переговорів із Байденом у Києві.

Ім'я Джо Байдена з’явилося на Алеї сміливості в Києві (фото) фото 3

До відома, Алея сміливості з'явилася з ініціативи Володимира Зеленського від початку війни. На ній вказано імена світових діячів, котрі підтримали Україну після нападу Росії. Це не лише політики, а й діячі культури, зірки. Першим іменну табличку отримав президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні та подальшу підтримку союзників. «Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеної дискусії про нашу підтримку України. Я оголошую про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протиброньові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися або завалити російську військову машину», – сказав Байден.

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Теги: США Джозеф Байден санкції радари боєприпаси президент

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