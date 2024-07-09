Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі
Лікарні намагалися врятувати життя дитині
фото: t.me/VA_Kyiv

Під час ракетного обстрілу тривала операція 

Лікарі-герої «Охматдиту» продовжили операцію на серці дитини навіть після того, як російська ракета влучила у лікарню 8 липня. Про це повідомив президент Міжнародного благодійного фонду «Твоя Доброта» Іван Степурін. 

«Кардіохірург Олег Голубченко у момент атаки оперував дитину. Ударною хвилею його кинуло на операційний стіл, але він та його колега-анестезіолог Ярослав Іванов встигли зробити все необхідне, щоб перевести малюка до ручного режиму штучного дихання.  Операцію закінчували вже в іншій лікарні. Дитина вижила», – написав Степурін.

Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі фото 1
фото: Ян Доброносов

Коментарі у соцмережах:

  • Влада Литовченко: Дякуємо, пане Олеже!;
  • Natali Nikolaevna: Герой;
  • Oleksiy Tolkachov: Дякую за героїчне професійне служіння, пане Олеже!;
  • Sasha Golub: Дякую;
  • Владимир Быстряков: Герой істинний....;
  • Anastasia Kryzhanovska: Дякуємо всій команді лікарів і особливо пану Олегу;
  • Вікторія Ліснича: Низький уклін Нашим лікарям! Нашим Людям! Вистоїмо! І ніколи не пробачимо і не забудемо;
  • Катерина Слободянюк: Дякуємо пане Олеже! Героїчний вчинок, і як лікаря від Бога, і людина з великої літери!!! Такі люди заслуговують високих нагород!!!

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по «Охматдиту» було повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень. Сотні киян відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали, під якими могли перебувати діти.

Територія лікарні зараз
Територія лікарні зараз
КМДА

Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня.

Читайте також:

Теги: путін Охматдит президент ракета відео дитина російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна успішно знищує західною зброєю цілі на території РФ
Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Міноборони повідомило про перші успіхи
9 червня, 15:18
Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України
18 червня, 09:53
У Пхеньяні відбулася церемонія офіційної зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
Диктаторський шабаш у Північній Кореї. Розважати Путіна зігнали тисячі дітей
19 червня, 10:02
Вночі, 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах
Комбінована атака на Україну. Заяви Зеленського та Байдена. Вибухи в РФ. Головне за ніч
14 червня, 07:40
За інформацією місцевого медіа «Свої. Кривий Ріг», 10-річну Дарину Шаповал могла вбити власна матір
У Кривому Розі знайдена мертвою десятирічна дівчинка
23 червня, 09:50
Для організації замаху, за версією російського слідства, Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова
Від 12 років до довічного: Росія засудила громадян України у справі про вбивство Мотороли
19 червня, 17:49
В Ізраїлі пройшов антиурядовий мітинг
В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією (відео)
30 червня, 03:59
На місці влучання КАБу у Харкові виникла пожежа
Авіабомба влучила у центр Харкова: є поранені, серед них немовля
30 червня, 16:57
На батьків випускників склали протоколи порушення офіційного використання гімну РФ
У Росії оштрафують батьків дев'ятикласників за відмову слухати стоячи гімн «наддержави»
7 липня, 11:42

Новини

Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі
Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі
СБУ знайшла незаперечні докази російського ракетного удару по дитячій лікарні у Києві (фото)
СБУ знайшла незаперечні докази російського ракетного удару по дитячій лікарні у Києві (фото)
Рятувальні роботи в «Охматдиті» завершені: є загиблі
Рятувальні роботи в «Охматдиті» завершені: є загиблі
У Києві з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще трьох жінок
У Києві з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще трьох жінок
Після атаки росіян на Сирці обвалилася частина пошкодженого будинку (відео)
Після атаки росіян на Сирці обвалилася частина пошкодженого будинку (відео)
Кличко: З «Охматдиту» в інші лікарні перевезли 94 дитини, з них вісім – поранені
Кличко: З «Охматдиту» в інші лікарні перевезли 94 дитини, з них вісім – поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
9363
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
7050
Україна била ракетами Atacms по Криму: Білий дім назвав знищені цілі

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua