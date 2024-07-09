Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі

Під час ракетного обстрілу тривала операція

Лікарі-герої «Охматдиту» продовжили операцію на серці дитини навіть після того, як російська ракета влучила у лікарню 8 липня. Про це повідомив президент Міжнародного благодійного фонду «Твоя Доброта» Іван Степурін.

«Кардіохірург Олег Голубченко у момент атаки оперував дитину. Ударною хвилею його кинуло на операційний стіл, але він та його колега-анестезіолог Ярослав Іванов встигли зробити все необхідне, щоб перевести малюка до ручного режиму штучного дихання. Операцію закінчували вже в іншій лікарні. Дитина вижила», – написав Степурін.

фото: Ян Доброносов

Коментарі у соцмережах:

Влада Литовченко: Дякуємо, пане Олеже!;

Natali Nikolaevna: Герой;

Oleksiy Tolkachov: Дякую за героїчне професійне служіння, пане Олеже!;

Sasha Golub: Дякую;

Владимир Быстряков: Герой істинний....;

Anastasia Kryzhanovska: Дякуємо всій команді лікарів і особливо пану Олегу;

Вікторія Ліснича: Низький уклін Нашим лікарям! Нашим Людям! Вистоїмо! І ніколи не пробачимо і не забудемо;

Катерина Слободянюк: Дякуємо пане Олеже! Героїчний вчинок, і як лікаря від Бога, і людина з великої літери!!! Такі люди заслуговують високих нагород!!!

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по «Охматдиту» було повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень. Сотні киян відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали, під якими могли перебувати діти.

Територія лікарні зараз КМДА

Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня.

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