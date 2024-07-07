У Росії оштрафують батьків дев'ятикласників за відмову слухати стоячи гімн «наддержави»
Деякі діти закривали вуха під час того, як лунав гімн РФ
У російському Нальчику оштрафують батьків учнів дев'ятого класу, які на випускному відмовилися стати під час виконання гімну РФ. Про це повідомляють російські медіа.
На випускному в школі №33 під час виконання гімну Росії не став начальник відділу «РусГідро», дружина головного тренера збірної Росії з дзюдо, дружина великого забудовника в Кабардино-Балкарії та інші. Видання зазначає, що деякі діти закривали вуха.
🤡🤡🤡 На Росії оштрафують батьків 9-класників за відмову слухати стоячи гімн "наддержави" pic.twitter.com/PHyUZ2LWLO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2024
На батьків випускників склали протоколи порушення офіційного використання гімну РФ.
До слова, у РФ жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку. Вони бояться, що через триколор їх атакує безпілотник: «Наші будинки горять дуже патріотично вночі, красиво, але небезпечно за нинішніх умов... ми як червона ганчірка для бика».
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