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У Росії оштрафують батьків дев'ятикласників за відмову слухати стоячи гімн «наддержави»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Росії оштрафують батьків дев'ятикласників за відмову слухати стоячи гімн «наддержави»
На батьків випускників склали протоколи порушення офіційного використання гімну РФ
фото: скріншот з відео

Деякі діти закривали вуха під час того, як лунав гімн РФ

У російському Нальчику оштрафують батьків учнів дев'ятого класу, які на випускному відмовилися стати під час виконання гімну РФ. Про це повідомляють російські медіа.

На випускному в школі №33 під час виконання гімну Росії не став начальник відділу «РусГідро», дружина головного тренера збірної Росії з дзюдо, дружина великого забудовника в Кабардино-Балкарії та інші. Видання зазначає, що деякі діти закривали вуха.

На батьків випускників склали протоколи порушення офіційного використання гімну РФ.

До слова, у РФ жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку. Вони бояться, що через триколор їх атакує безпілотник: «Наші будинки горять дуже патріотично вночі, красиво, але небезпечно за нинішніх умов... ми як червона ганчірка для бика».

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Теги: росія росіяни путін путінський режим гімн

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