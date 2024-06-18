Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України

Путін заявив, що Пхеньян є переконаним однодумцем і прихильником Росії

Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у статті «Росія і КНДР: традиції дружби і співпраці крізь роки».

«Пхеньян був і залишається нашим переконаним однодумцем і прихильником, готовим рішуче протистояти прагненню колективного Заходу перешкодити становленню багатополярного світопорядку, заснованого на справедливості, взаємній повазі суверенітету, врахуванні інтересів одне одного», – заявив Путін.

Крім того, Путін наголосив на солідарності щодо ключових міжнародних питань і готовності відстоювати спільні погляди в ООН.

Зокрема, публікація з'явилася в північнокорейській газеті Rodong Sinmun напередодні візиту диктатора в КНДР. Путін прилетить у Північну Корею пізно ввечері 18 червня для переговорів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами, пише The Washington Post.

Як повідомлялося, Сполучені Штати стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна. Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зазначимо, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні. Однак близько половини північнокорейських ракет не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий.

Крім того, північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росію в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби.

До слова, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.