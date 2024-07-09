Байден відреагував на масований ракетний удар по Україні

Байден зустрінеться із Зеленським, щоб заявити про непохитну підтримку України

За словами Байдена, ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб, є нагадуванням про жорстокість Росії

Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня. Про це йдеться у заяві Білого дому.

За його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії.

Лідер США наголосив на важливості допомоги Україні з боку країн-партнерів та союзників. А також зауважив, що світ не має заплющувати очі на агресію Москви.

«Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України», – розповів Байден.

Він заявив, що Штати із союзниками оголосять «про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України», щоб допомогти захистити українські міста та громадянське населення від російських ударів.

Нагадаємо, унаслідок російських ракетних ударів по Україні 8 липня загинули 37 людей, понад 170 зазнали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, близько 10-ї ранку 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня.