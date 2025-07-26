ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters

Європейський парламент розглядає пропозиції, аби відмовитися від російського газу до січня 2027 року

Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС із заборони імпорту російського газу. Їхньою відправною точкою стане законодавча пропозиція, яку Європейська комісія представила минулого місяця. Вона передбачає повну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Водночас законодавці Європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Про це свідчать документи, які детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії. Пропозиції внесли законодавці Інесе Вайдере з правоцентристської Європейської народної партії та Вілле Нійністьо від партії «Зелених».

Агентство зазначає, що уряди країн ЄС навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але європейські законодавці можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах. Зокрема, пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора.

До слова, Європейський Союз виключив зі списку санкцій танкери японської Mitsui O.S.K. після запевнень компанії, що судна не перевозитимуть скраплений російський арктичний газ.