Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
Раніше Єврокомісія презентувала план поетапної відмови від російського газу
фото з відкритих джерел

Європейський парламент розглядає пропозиції, аби відмовитися від російського газу до січня 2027 року

Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС із заборони імпорту російського газу. Їхньою відправною точкою стане законодавча пропозиція, яку Європейська комісія представила минулого місяця. Вона передбачає повну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Водночас законодавці Європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Про це свідчать документи, які детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії. Пропозиції внесли законодавці Інесе Вайдере з правоцентристської Європейської народної партії та Вілле Нійністьо від партії «Зелених».

Агентство зазначає, що уряди країн ЄС навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але європейські законодавці можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах. Зокрема, пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора.

До слова, Європейський Союз виключив зі списку санкцій танкери японської Mitsui O.S.K. після запевнень компанії, що судна не перевозитимуть скраплений російський арктичний газ.

Читайте також:

Теги: росія газ Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що може зупинити катастрофу на фронті?
Мобілізація, яка змінить хід війни
21 липня, 19:13
Росія завжди вміла розпалювати міжусобну горожанську війну, вміло підкидаючи дровенят у вогонь суспільного протистояння
Руйнація єдності загрожує смертельними наслідками під час війни
Вчора, 18:08
80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій залишився без українського громадянства
Чи депортує Україна митрополита Онуфрія? Розбір юристів Інтерв’ю
3 липня, 20:00
В ЄС готують варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в Секторі Гази
ЄС розглядає санкції проти Ізраїля через дії в Газі
5 липня, 14:28
Головні новини ночі проти 8 липня
Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч
8 липня, 05:43
У ЄС назвали одну з головних проблем для вступу України
ЄС назвав головну перешкоду для вступу України
12 липня, 04:20
Вже видніється пожежа та стовп диму
Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)
21 липня, 23:42
Дрони атакували Ставрополь
Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)
Сьогодні, 06:11
Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року
Латвія відмовилася давати візу президенту Міжнародної шахової федерації з Росії
24 липня, 15:13

Економіка

ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році
Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році
США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску
Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії
11K
Пішов з життя легендарний хокеїст, який був триразовим призером Олімпіад
5751
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua