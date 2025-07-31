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Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей
Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають
фото: Києва

Серед загиблих внаслідок атаки – шестирічний хлопчик

Мер Києва Віталій Кличко повідомив нові деталі нічної атаки на столицю, яка призвела до значних жертв та руйнувань. Окрім Святошинського, загиблі є і в Солом'янському районі, де сильно пошкоджений житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва.

Загалом, станом на ранок 31 липня, відомо про шістьох загиблих мешканців столиці. Серед них – шестирічний хлопчик, який став жертвою ворожого обстрілу.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.

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На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці, які документують наслідки злочину та надають допомогу постраждалим. Міська влада розгорнула штаби для допомоги мешканцям, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей. 

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Теги: Віталій Кличко Київ діти війна обстріл

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