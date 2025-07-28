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Повітряні сили повідомили, скількома ракетами та дронами РФ атакувала Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Повітряні сили повідомили, скількома ракетами та дронами РФ атакувала Україну
Окупанти випустили по Україні понад три сотні ударних безпілотників
фото: glavcom.ua

Основним напрямок удару став Старокостянтинів

У ніч на 28 липня ворог атакував Україну 324 безпілотниками, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами. Мова про ракети Х-101 та Х-47 М2 «Кинджал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Основним напрямок удару став Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника, зокрема 309 ударних БпЛА та дві крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. Під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі.

Повітряні сили повідомили, скількома ракетами та дронами РФ атакувала Україну фото 1

Уночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

Під удар потрапив і Кропивницький, а на Хмельниччині є збиття. Про приблизну карту руху ракет та дронів цієї ночі «Главком» писав тут.

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Теги: обстріл ракета Повітряні сили ЗСУ

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