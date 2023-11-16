Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн

Вісім комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» планує придбати таблички з назвами перейменованих станцій метро на суму в 929 тис. грн. Про це повідомляє свідчать дані тендеру, розміщеного на сайті державних закупівель Prozorro.

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Літери планують закупити для перейменування двох станцій метро – «Звіринецька» (раніше «Дружби народів») та «Площа Українських Героїв» (раніше площа «Льва Толстого»).

Зазначається, що вісім комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям.

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Переможця тендеру мають визначити 23 листопада. Очікуване завершення робіт – до 29 лютого 2024 року.

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