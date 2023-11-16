Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн
фото ілюстративне

Вісім комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» планує придбати таблички з назвами перейменованих станцій метро на суму в 929 тис. грн. Про це повідомляє свідчать дані тендеру, розміщеного на сайті державних закупівель Prozorro.

Літери планують закупити для перейменування двох станцій метро – «Звіринецька» (раніше «Дружби народів») та «Площа Українських Героїв» (раніше площа «Льва Толстого»).  

Зазначається, що вісім комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям.   

Переможця тендеру мають визначити 23 листопада. Очікуване завершення робіт – до 29 лютого 2024 року.

Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн фото 1

Раніеш повідомлялося, що Національний заповідник «Софія Київська» відреставрує покрівлі, конструктивні системи та позолоту куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Українці протестують проти реконструкції під час війни та звернулися до Держаудитслужби щодо недоречності проведення таких робіт.

У столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло.

Теги: Київ метро тендер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генератори застосовуються як основні, резервні або аварійні джерела електроенергії
Наскільки інтернет-магазини задирають ціни на дизельні генератори: результати тендеру
28 вересня, 12:49
Замовником реставрації пішохідного мосту в Ужгороді є Департамент міської інфраструктури
Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту
2 листопада, 17:44
Медіа повідомляли, що на сім тисяч тек для особових справ збираються витратити понад 20 млн грн
Тендер на 20 млн грн: Міноборони пояснило високу вартість папок
5 листопада, 23:11

Новини

Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн
Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн
Житло в серці Києва за ціною літака: який вигляд має квартира за $75 млн (фото)
Житло в серці Києва за ціною літака: який вигляд має квартира за $75 млн (фото)
Депутатка Київоблради потрапила у ДТП
Депутатка Київоблради потрапила у ДТП
Смертельна ДТП у Голосіївському районі: столична поліція затримала водійку
Смертельна ДТП у Голосіївському районі: столична поліція затримала водійку
Нардеп Тищенко знайшов собі нового ворога – свинарів
Нардеп Тищенко знайшов собі нового ворога – свинарів
Мороз до -14 та сніг: синоптикиня попередила про погіршення погоди
Мороз до -14 та сніг: синоптикиня попередила про погіршення погоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
10K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
9865
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
7354
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
6726
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3552
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
3322
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту